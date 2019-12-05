Экономика

Lenta.ruLenta.ruМедведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

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Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

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«Приличный запас прочности»: Медведев похвастался профицитным бюджетом

REGNUMвчера в 04:12
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Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
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Для Егора Жукова запросили 4 года лишения свободы

Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Егора Жукова. Это связано с видео на его YouTube-канале.
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Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости вчера в 10:00
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Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу

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Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Российская газета 00:11
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Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
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Познер оставит обвинения Певцова без ответа

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
News.ru вчера в 18:05
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Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru вчера в 14:57
Общество

Раймонд Паулс заявил о «навязчивости» российской публики

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk вчера в 13:05
Культура

Девушка из Казани стала волонтером года в России – ее наградил Путин

Жительница Казани Инесса Клюкина стала победителем всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019».
БИЗНЕС Online вчера в 07:30
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известия вчера в 20:03
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Дональд Трамп зажег огни на рождественской ели у Белого дома

Nation News сообщало: первая леди США Меланья Трамп показала, как подготовили к Рождеству Белый дом.
Народные новости вчера в 23:15
Политика

Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину

Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили на в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Rusvesna.su 00:47
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Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
REGNUM вчера в 13:35
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Национальная служба новостей вчера в 15:21
Хоккей

Овечкин показал ремесленное мастерство с паяльником на матче НХЛ

VSE42.RU вчера в 04:20
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В Челябинске маршрутка протаранила остановку

В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
REGNUM 00:32
Шоу-бизнес

Фото Волочковой в прозрачном боди в ванной обсуждают в Сети

Анастасия Волочкова выложила провокационный кадр, сделанный в ванной. На нем балерина позирует в прозрачном кружевном белом боди.
Газета Metro 04 декабря в 12:47
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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
ТАСС 03 декабря в 04:14
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Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН

Президент США Дональд Трамп считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой и пообещал разобраться.
Российская газета вчера в 22:05
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Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Происшествия

В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США

В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.
Коммерсантъ вчера в 20:59
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Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
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Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Газета.Ru вчера в 06:37
Общество

Суд удовлетворил иск единоросса к Навальному

Симоновский суд Москвы принял решение о частичном удовлетворении иска о защите чести и достоинства члена президиума генерального совета «Единой России» Андрея Метельского к политику Алексею Навальному.
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Общество

Ядерный чемоданчик показали в открытом виде

РБК вчера в 13:31
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Названы самые популярные видео на YouTube в России

Life.ru вчера в 16:08
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