Экономика
Lenta.ruМедведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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Экономика
Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января
В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета".
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В Забайкалье пострадавшие в ДТП с автобусом начали получать выплаты
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Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
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Общество
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ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Общество
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В Приморье в детской краевой клинической больнице №1 впервые провели операцию по имплантации слухового аппарата ребенку, страдающему врожденным лор-заболеванием, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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Экономика
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Политика
Посол РФ в Вашингтоне отреагировал на новые санкции
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Политика
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Энергетика
Минэнерго уточнило сроки завершения инвентаризации месторождений нефти
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Спорт
Сборная РФ по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы
Сборная РФ по плаванию завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете на короткой воде 4х50 м комплексным плаванием, передает ТАСС.