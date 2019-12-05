Экономика
ИзвестияМедведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере
Российская экономика и социальная сфера прожили уходящий 2019 год стабильно. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Происшествия
Под Екатеринбургом горит склад с покрышками
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Здоровье
Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза
Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Энергетика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Общество
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Происшествия
В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля
Шоу-бизнес
Экс-жена рыжего «Иванушки» выходит замуж за баскетболиста
Баскетболист Андрей Зубков опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с Марией Григорьевой-Апполоновой, которая протягивает в камеру палец с кольцом.
Культура
Шнуров намерен популяризировать китайскую культуру в России
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Общество
Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию
По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Авто
Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Общество
Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Общество
Удар по патриотизму: Дудь прокомментировал дело Жукова
Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь накануне оглашения Кунцевским судом города Москвы приговора в отношении Егора Жукова, прокомментировал дело студента Высшей школы экономики, обвиняемого властями в экстремизме.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Авто
Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства
Происшествия
Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику
Происшествия
Москвичку задержали по подозрению в избиении двухлетней дочери
На северо-западе столицы задержана подозреваемая в неоднократном избиении малолетней дочери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Единоборства
Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора
Уайт рассказал, что Макгрегор после поединка против Серроне рассчитывает через небольшое количество времени провести еще один бой.
Армия и оружие
Попытка захвата позиций ДНР обернулась потерями для офицеров СБУ
Задачей группы являлся захват ключевых позиций армии ДНР.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Происшествия
В Челябинске маршрутка протаранила остановку
В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
Здоровье
Назван овощ, способный восстанавливать даже легкие курильщика
Регулярное употребление помидоров может замедлить снижение функции легких, вызванное курением. В этом смысле самые полезные фрукты - яблоки.
Культура
Девушка из Казани стала волонтером года в России – ее наградил Путин
Казанка получила приз за проект творческой инклюзивной студии «Э-моция», открывшейся в Казани в 2016 году.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.