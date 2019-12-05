Экономика

ИзвестияИзвестияМедведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Российская экономика и социальная сфера прожили уходящий 2019 год стабильно. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно

ПРАЙМвчера в 04:23

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБКвчера в 04:32

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известиявчера в 04:29

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАССвчера в 06:10

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфаксвчера в 04:19

Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году

РИА Новостивчера в 04:06

«Нам надо готовиться к изменениям на рынке труда» — Медведев

REGNUMвчера в 04:21
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Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

ТАСС вчера в 22:56
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Здоровье

Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза

Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
News.ru 04 декабря в 12:09
Общество

Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
RT на русском вчера в 22:00
Энергетика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 21:39
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК вчера в 14:06
Общество

Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Lenta.ru вчера в 23:45
Происшествия

В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля

Аргументы и Факты вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Экс-жена рыжего «Иванушки» выходит замуж за баскетболиста

Баскетболист Андрей Зубков опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с Марией Григорьевой-Апполоновой, которая протягивает в камеру палец с кольцом.
Телепрограмма вчера в 15:49
Культура

Шнуров намерен популяризировать китайскую культуру в России

Невские Новости 01:15
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС вчера в 03:31
Общество

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Газета.Ru вчера в 07:04
Авто

Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus

Автоновости дня вчера в 03:10
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru 04 декабря в 02:26
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

REGNUM вчера в 13:35
Общество

Удар по патриотизму: Дудь прокомментировал дело Жукова

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь накануне оглашения Кунцевским судом города Москвы приговора в отношении Егора Жукова, прокомментировал дело студента Высшей школы экономики, обвиняемого властями в экстремизме.
Московский Комсомолец вчера в 18:38
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Авто

Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства

Автоновости дня вчера в 03:56
Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Вести.Ru вчера в 13:48
Происшествия

Москвичку задержали по подозрению в избиении двухлетней дочери

На северо-западе столицы задержана подозреваемая в неоднократном избиении малолетней дочери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 00:20
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС вчера в 13:56
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Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора

Уайт рассказал, что Макгрегор после поединка против Серроне рассчитывает через небольшое количество времени провести еще один бой.
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Армия и оружие

Попытка захвата позиций ДНР обернулась потерями для офицеров СБУ

Задачей группы являлся захват ключевых позиций армии ДНР.
Южный Федеральный 04 декабря в 23:51
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

Life.ru вчера в 16:08
Происшествия

В Челябинске маршрутка протаранила остановку

В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
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Здоровье

Назван овощ, способный восстанавливать даже легкие курильщика

Регулярное употребление помидоров может замедлить снижение функции легких, вызванное курением. В этом смысле самые полезные фрукты - яблоки.
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Культура

Девушка из Казани стала волонтером года в России – ее наградил Путин

Казанка получила приз за проект творческой инклюзивной студии «Э-моция», открывшейся в Казани в 2016 году.
БИЗНЕС Online вчера в 07:30
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
ТАСС 03 декабря в 04:14
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