Российская экономика и социальная сфера прожили уходящий 2019 год стабильно. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

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