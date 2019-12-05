Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».

Единоборства Президент UFC назвал условия реванша Нурмагомедова с Макгрегором Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт обозначил условия реванша между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом в лёгком и полулёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.

Политика Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».

Гаджеты Huawei выпускает смартфон Nova 6 Второй смартфон из новой линейки Huawei называется Nova 6. Эта модель имеет схожий с Nova 6 5G дизайн, а также повторяет некоторые его характеристики.

Общество В Госдуме оценили идею создать общую систему оплаты труда учителей Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT призвал "крайне внимательно" отнестись к вопросу создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей, подчеркнув, что сегодня наблюдается существенный разрыв между заработными платами среди регионов.

Политика На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.

Экономика Госдума одобрила увеличение МРОТ на 850 рублей Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года.

Общество Скончался бежавший из СССР в США экс-майор КГБ Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший в Соединенные Штаты из СССР при помощи американских спецслужб, скончался в США на 74-м году жизни.

Футбол Песков прокомментировал беспорядки фанатов на стадионах Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает естественным участие правоохранителей в пресечении беспорядков футбольных фанатов.

Кино «Яндекс» снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC Что касается оригинального контента от "Яндекс" на основе сценариев зарубежной студии, то неизвестно будет ли это полный метр или сериал.

Политика США расширили санкции против России Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.

Общество В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.