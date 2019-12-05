Экономика
Lenta.ruМедведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»
Единоборства
Президент UFC назвал условия реванша Нурмагомедова с Макгрегором
Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт обозначил условия реванша между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом в лёгком и полулёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
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Опрос: За мир в Донбассе «любой ценой» выступают менее 15% украинцев
За мир «любой ценой» выступают лишь 14,4%. Как сообщает УНИАН, таковы результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с КМИС.
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Второй смартфон из новой линейки Huawei называется Nova 6. Эта модель имеет схожий с Nova 6 5G дизайн, а также повторяет некоторые его характеристики.
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IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года
Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Происшествия
Глава ФБК Жданов сообщил о своем задержании
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в твиттере о своем задержании.
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Общество
В Госдуме оценили идею создать общую систему оплаты труда учителей
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT призвал "крайне внимательно" отнестись к вопросу создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей, подчеркнув, что сегодня наблюдается существенный разрыв между заработными платами среди регионов.
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Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости
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На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Экономика
Госдума одобрила увеличение МРОТ на 850 рублей
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года.
Происшествия
Подростки в Железногорске отравились найденным на улице веществом
В Железногорскую больницу второго декабря доставили двоих подростков с признаками отравления.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
Биатлон
Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Общество
Скончался бежавший из СССР в США экс-майор КГБ
Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший в Соединенные Штаты из СССР при помощи американских спецслужб, скончался в США на 74-м году жизни.
Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Происшествия
Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику
Футбол
Песков прокомментировал беспорядки фанатов на стадионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает естественным участие правоохранителей в пресечении беспорядков футбольных фанатов.
Кино
«Яндекс» снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC
Что касается оригинального контента от "Яндекс" на основе сценариев зарубежной студии, то неизвестно будет ли это полный метр или сериал.
Политика
США расширили санкции против России
Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.
Футбол
Экс-тренер ФК «Урожай» ушел из клуба из-за панических атак
Специалист поделился, что ему пришлось уйти из «Урожая», потому что у него начались панические атаки.
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций".