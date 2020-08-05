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Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.В источнике
Дмитрий Медведевроссийский политик
Вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, это очень печально. И последствия у этого будут печальные.
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 08:16
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РБК

Медведев предупредил белорусов о последствиях из-за «образа врага»

РБКвчера в 09:06
Коммерсантъ

Медведев назвал отношения Москвы и Минска разменной монетой в избирательной кампании

Коммерсантъвчера в 08:40
RT на русском

Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

RT на русскомвчера в 08:24
ТАСС

Медведев: использование РФ как образа врага на выборах в Белоруссии чревато последствиями

ТАССвчера в 08:25
РИА Новости

Медведев предостерег от попыток создать в Минске образ врага из России

РИА Новостивчера в 08:27
Lenta.ru

Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях

Lenta.ruвчера в 08:07
Комсомольская правда

Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска стали разменной монетой в ходе выборов

Комсомольская правдавчера в 08:02
КП - Беларусь

Дмитрий Медведев: В Беларуси из России лепят образ врага. Это вызывает чувство обиды и очень печально

КП - Беларусьвчера в 09:44
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Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми

Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфаксвчера в 13:14
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Патрушев назвал СССР главной целью бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения, — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».
News.ruвчера в 10:48
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«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Первая встреча команд прошла 12 марта в Германии и завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1. По сумме двух матчей "Шахтер" вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия).
ТАСС Спортвчера в 14:53

Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБКвчера в 16:33
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В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ruвчера в 16:32
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