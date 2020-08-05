Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.В источнике
Вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, это очень печально. И последствия у этого будут печальные.
С чего всё началось
Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 08:16
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Медведев назвал отношения Москвы и Минска разменной монетой в избирательной кампании
Коммерсантъвчера в 08:40
Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска стали разменной монетой в ходе выборов
Комсомольская правдавчера в 08:02
Дмитрий Медведев: В Беларуси из России лепят образ врага. Это вызывает чувство обиды и очень печально
КП - Беларусьвчера в 09:44