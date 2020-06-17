Экономика

Народные новостиНародные новостиМедведев оценил вероятность финансового кризиса в мире

Новый финансовый кризис в нескольких зарубежных странах возникнет в 2021 году. Такой прогноз выдвинул заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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Медведев заявил о кризисе, «аналогов которому не было в новейшей истории»

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Риск финансового кризиса за рубежом растет, заявил Медведев

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Медведев прогнозирует давление глобальных факторов на российский финрынок к 2021 году

ТАСС01:20

Медведев спрогнозировал финансовый кризис в зарубежных странах в 2021 году

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Медведев оценил вероятность возникновения финансового кризиса за рубежом

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Медведев оценил вероятность финансового кризиса в мире

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Медведев считает вероятность финансового кризиса в 2021 году выше, чем в 2020

Комсомольская правда01:25
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Общество

Рособрнадзор ужесточит порядок проверки ЕГЭ

В пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что с текущего года проверка письменных работ в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет проводиться по более строгим правилам.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
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Политика

СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен

Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Происшествия

На Украине националист порвал в суде постановление об аресте

Вести.Ru вчера в 18:40
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Авто

В России появилась новая схема мошенничества при продаже автомобилей

SpeedMe вчера в 07:56
50
Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
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Общество

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели

По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.
ТАСС вчера в 23:08
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
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Происшествия

Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя

Легкомоторный самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе Бугульмы в Татарстане.
Газета.Ru 01:34
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Общество

В Ростовскую область придёт вторая волна аномального тепла

Напомним, что первая волна аномального тепла накрыла Ростовскую область 8 июня и продержалась вплоть до 13 июня.
Donnews.ru вчера в 09:59
2
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Происшествия

Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка

Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
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Политика

Экс-дипломат заявил о желании СССР передать Карелию Финляндии

Экс-дипломат отметил, что СССР якобы хотел "избавиться" от Выборга, поскольку не имел средств на восстановление территории.
Газета.Ru 01:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
2
Гаджеты

AMD представила процессоры Ryzen 3000XT

Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ вчера в 12:57
3
Технологии

Робот-собака от Boston Dynamics поступил в свободную продажу

НТВ вчера в 14:45
26
Политика

Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело 15 июня в 23:17
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть.
РБК 01:27
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Футбол

Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru вчера в 15:10
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Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе

Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском вчера в 10:25
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«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии

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В России планируют создание новой боевой экипировки на смену «Ратнику»

РИА Новости вчера в 20:16
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

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Общество

Собянин: оставшиеся ограничения не снимут раньше середины июля

Оставшиеся в Москве ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, не будут сняты раньше середины июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
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Дмитрий Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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