Экономика
Народные новостиМедведев оценил вероятность финансового кризиса в мире
Новый финансовый кризис в нескольких зарубежных странах возникнет в 2021 году. Такой прогноз выдвинул заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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Медведев спрогнозировал финансовый кризис в зарубежных странах в 2021 году
Политическая Экспертиза01:19
Медведев считает вероятность финансового кризиса в 2021 году выше, чем в 2020
Комсомольская правда01:25
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Общество
Рособрнадзор ужесточит порядок проверки ЕГЭ
В пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что с текущего года проверка письменных работ в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет проводиться по более строгим правилам.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
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На Украине националист порвал в суде постановление об аресте
Вести.Ru вчера в 18:40
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Авто
В России появилась новая схема мошенничества при продаже автомобилей
SpeedMe вчера в 07:56
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели
По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.
ТАСС вчера в 23:08
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Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
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Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Происшествия
Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя
Легкомоторный самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе Бугульмы в Татарстане.
Газета.Ru 01:34
Общество
В Ростовскую область придёт вторая волна аномального тепла
Напомним, что первая волна аномального тепла накрыла Ростовскую область 8 июня и продержалась вплоть до 13 июня.
Donnews.ru вчера в 09:59
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка
Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Политика
Экс-дипломат заявил о желании СССР передать Карелию Финляндии
Экс-дипломат отметил, что СССР якобы хотел "избавиться" от Выборга, поскольку не имел средств на восстановление территории.
Газета.Ru 01:21
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ вчера в 12:57
Технологии
Робот-собака от Boston Dynamics поступил в свободную продажу
НТВ вчера в 14:45
Политика
Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело 15 июня в 23:17
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть.
РБК 01:27
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru вчера в 15:10
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе
Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском вчера в 10:25
Футбол
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии
RT на русском вчера в 16:25
Армия и оружие
В России планируют создание новой боевой экипировки на смену «Ратнику»
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Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело 15 июня в 10:54
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Общество
Собянин: оставшиеся ограничения не снимут раньше середины июля
Оставшиеся в Москве ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, не будут сняты раньше середины июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 11:55
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54