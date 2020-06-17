с чего всё началось

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал принципы социально-экономической политики на первом этапе выхода из кризиса пандемии коронавиурса. О последствиях эпидемии он расужадал в статье журнала "Россия в глобальной политике".

Медведев назвал шаги для выхода из кризиса

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