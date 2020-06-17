Экономика
Комсомольская правдаМедведев назвал шаги для выхода из кризиса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал принципы социально-экономической политики на первом этапе выхода из кризиса пандемии коронавиурса. О последствиях эпидемии он расужадал в статье журнала "Россия в глобальной политике".
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с чего всё началось
Свои рассуждения о глобальном кризисе, "аналогов которому не было в новейшей истории" зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в статье для журнала "Россия в глобальной политике".Царьград01:34
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Медведев спрогнозировал финансовый кризис в зарубежных странах в 2021 году
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