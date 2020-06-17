Экономика

Народные новостиНародные новостиМедведев оценил вероятность финансового кризиса в мире

Новый финансовый кризис в нескольких зарубежных странах возникнет в 2021 году. Такой прогноз выдвинул заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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Свои рассуждения о глобальном кризисе, "аналогов которому не было в новейшей истории" зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в статье
 для журнала "Россия в глобальной политике".
Царьград01:34

Подробнее о событии

Медведев прогнозирует давление глобальных факторов на российский финрынок к 2021 году

ТАСС01:20

Медведев заявил о риске нового финансового кризиса в зарубежных странах

РБК02:55

Медведев: Россия должна быть готова к шокам

Газета.Ru01:55

Медведев заявил о кризисе, «аналогов которому не было в новейшей истории»

Царьград01:34

Медведев считает вероятность финансового кризиса в 2021 году выше, чем в 2020

Комсомольская правда01:25

Медведев рассказал о возросшем риске финансового кризиса за рубежом

Телеканал 360°03:07

Cозданные глобальным кризисом риски чрезвычайно высоки, заявил Медведев

РИА Новости01:08
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Футбол

Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву отложен на 6 июля

Российская газета 03:29
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Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
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Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС вчера в 19:54
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Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
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Технологии

Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500

В 2019 году робота сдавали в аренду организациям, а теперь любая компания США может купить его за сумму в размере 74,5 тыс. долларов.
Evo-rus.com 03:05
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Происшествия

Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми

Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Перми из-за неисправности на борту.
Известия 03:26
Футбол

Месси забил 699-й гол в карьере

Аргентинец во втором тайме реализовал пенальти. Этот забитый мяч стал для него 699-м в карьере.
РБК 01:34
Кино

Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
News.ru вчера в 09:14
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:28
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

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Модуль «Наука» для МКС отправят на Байконур в июле

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Газета.Ru 02:49
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Общество

Умер петербургский политик и ученый Ватаняр Ягья

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 17 июня открыл заседание парламента минутой молчания в память о заслуженном деятеле науки РФ, профессоре СПбГУ, депутате ЗакСа Санкт-Петербурга 1-4 созывов Ватаняре Ягья.
Piter.tv 03:12
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Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой

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В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
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С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии

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После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело

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Путин назвал странной позицию КПРФ по поводу поправок в Конституцию

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