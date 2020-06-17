Экономика

Народные новостиНародные новостиМедведев оценил вероятность финансового кризиса в мире

Новый финансовый кризис в нескольких зарубежных странах возникнет в 2021 году. Такой прогноз выдвинул заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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Свои рассуждения о глобальном кризисе, "аналогов которому не было в новейшей истории" зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в статье
 для журнала "Россия в глобальной политике".
Царьград01:34

Подробнее о событии

Медведев считает вероятность финансового кризиса в 2021 году выше, чем в 2020

Комсомольская правда01:25

Медведев заявил о риске нового финансового кризиса в зарубежных странах

РБК02:55

Медведев: Россия должна быть готова к шокам

Газета.Ru01:55

Медведев заявил о кризисе, «аналогов которому не было в новейшей истории»

Царьград01:34

Медведев рассказал о возросшем риске финансового кризиса за рубежом

Телеканал 360°03:07

Медведев прогнозирует давление глобальных факторов на российский финрынок к 2021 году

ТАСС01:20

Cозданные глобальным кризисом риски чрезвычайно высоки, заявил Медведев

РИА Новости01:08
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Экономика

Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 04:36
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Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
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Общество

Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса

Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
RT на русском 04:07
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Происшествия

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
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Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС вчера в 12:50
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Здоровье

Профессор Демин рассказал, как вода поможет в борьбе с курением

ФАН вчера в 23:20
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет

Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
Общество

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека

На 17 июня в Ростовской области у 7951 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:39
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
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Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
РИА Новости 04:00
Общество

Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»

Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах».
Lenta.ru вчера в 22:21
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Культура

Ольгу Бузову обвиняют в плагиате клипа

Пару недель назад телеведущая и певица Ольга Бузова представила новый футуристический клип «Орбит без сахара».
StarHit.ru вчера в 19:00
Футбол

«Краснодар» не сможет рассчитывать на Классона и Ари до конца сезона

Ари провёл 23 игры и забил 8 голов, в последний раз выходил на поле 15 марта в матче с "Сочи".
Pravda.Ru 04:45
Космос

Марсоход Curiosity фотографирует Землю и Венеру

С момента посадки в 2012 году марсоход фотографировал синие марсианские закаты и пролетающие астероиды, а также Меркурий и две луны Марса, Фобос и Деймос, проходящие по диску Солнца.
AstroNews.ru вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Подтвердился роман бросившей мужа Меган Фокс и Machine Gun Kelly

На видео есть момент, где Меган целует музыканта. Меган Фокс в клипе Machine Gun Kelly.
Газета Metro вчера в 11:55
Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС вчера в 11:18
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Здоровье

В Крыму за сутки коронавирус выявлен у семи человек

За сутки лаборатории Крыма провели 2315 исследований. Ещё один случай коронавируса выявили в Белогорском районе.
Независимое телевидение Севастополя 15 июня в 07:01
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Общество

От Booking.com требуют оставить российским гостиницам их цены

В части требований к деятельности последних бизнес-сообщество считает целесообразным закрепить запрет на паритет цен: в этом случае онлайн-площадки не смогут запрещать средствам размещения продавать номера дешевле, чем указано на сайтах сервисов.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Как работают Яндекс.Новости?
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