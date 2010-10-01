Экономика
ГЛАС.RUМедведев оценил влияние коронавируса на мировую экономику
Уже в 2020 году мировая экономика потеряет около 5%. Однако если произойдет вторая вспышка эпидемии, сокращение может значительно превысить данный показатель. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев в четверг, 9 июля.
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Политика
Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
Политика
Володин назвал недопустимым шантаж со стороны ЛДПР из-за дела Фургала
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств.
РБК 05:45
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Газета.Ru 07:56
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Общество
Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения
Минтранс до 13 июля оценит готовность международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения, следует из протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
РИА Новости 04:55
Здоровье
Детское отделение кардиоцентра в Родниках закрыли из-за коронавируса
В поселке Родники закрыли на карантин детское отделение кардиоцентра из-за выявленного коронавируса у 10-летнего пациента.
РБК Калининград 06:46
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Футбол
Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года
Новое соглашение «сине-бело-голубых» с 36-летним сербским защитником будет рассчитано до лета 2021 года.
Metaratings 07:21
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com 02:50
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва вчера в 12:32
Политика
Козак сравнил переговоры России и Украины с театром абсурда
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры между Россией и Украиной нередко напоминают театр абсурда.
Газета.Ru 08:02
Армия и оружие
В воздушно-космических силах России появится второй самолет «Премьер»
Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» появится в ВКС, но точных сроков пока нет.
Neva.Today вчера в 17:40
Кино
На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»
На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб.
RuNews24.ru 06:20
Общество
Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию
Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ 06:03
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Игры
Sucker Punch обновила домен серии inFamous
CyberSport.ru вчера в 04:12
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
Экономика
«Архбум» подписал инвестиционное соглашение с Ульяновской областью
Документ подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и генеральный директор АО "Архбум" Ирина Галахова.
Интерфакс - Россия 04:43
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Политика
Матвиенко заявила о готовности России начать работу по открытию границ
Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
ФАН вчера в 09:33
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17