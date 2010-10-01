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Политика Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. 220

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 196

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Здоровье Детское отделение кардиоцентра в Родниках закрыли из-за коронавируса В поселке Родники закрыли на карантин детское отделение кардиоцентра из-за выявленного коронавируса у 10-летнего пациента.

Политика Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 145

Космос SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink. 1

Кино На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3» На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб. 17

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Общество В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске. 1,2K

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. 35

Экономика «Архбум» подписал инвестиционное соглашение с Ульяновской областью Документ подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и генеральный директор АО "Архбум" Ирина Галахова.

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 88

Политика Матвиенко заявила о готовности России начать работу по открытию границ Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 143