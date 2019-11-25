Общество
ТК ЗвездаМедведев оценил возможное освобождение малоимущих россиян от НДФЛ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
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с чего всё началось
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.РИА Новостивчера в 12:21
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Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
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Спорт
Комитет WADA хочет отстранить Россию от соревнований
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) хочет отстранить Россию от международных соревнований на ближайшие четыре года, сообщает DEITA.
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Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
В медицинском университете Каролины шведские научные специалисты после проведенного исследования пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний наиболее минимален у пациентов обладателей второй группы крови.
Киберспорт
7.23 будет патчем керри. Так всегда происходит после The International
Кажется, что предсказать стиль Доты в 7.23 трудно – но я почти уверен, что IceFrog не отойдет от тенденции последних четырех лет.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко злоупотребила на отдыхе и попала в больницу
Наверное, супруге Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко надо было сидеть дома и тихонечко дожидаться родов, но она не могла отказаться от соблазна слетать к теплому морю.
Хоккей
Федерация хоккея России отреагировала на рекомендации ВАДА
Заявление вышло относительно рекомендаций отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
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Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
По последним данным, было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Армия и оружие
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Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Происшествия
Сотни человек пострадали в результате землетрясения в Албании
В Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушилось в результате землетрясения магнитудой 6,4. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает новостной портал Exit.
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.
Футбол
«Манчестер Сити» — «Шахтёр»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Шахтёр».
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»
Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото лысого Киркорова
Многие не сразу узнали певца На днях звездный фотограф Владимир Широков опубликовал на личной странице "Инстаграма" впечатляющий черно-белый снимок Филиппа Киркорова.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Общество
Россияне захотели поработать ради лишнего выходного в Новый год
18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 число, однако изменения коснулись чиновничьего аппарата, а не всех жителей.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
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Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Политика
Чешская спецслужба сочла пророссийских активистов угрозой для страны
Активисты, положительно относящиеся к России и распространяющие дезинформацию, несут наибольшую угрозу конституционному строю Чехии, сообщает во вторник общественная радиостанция Radio Praha со ссылкой на ежегодный доклад Службы безопасности и информации (BIS) Чехии.
Общество