Общество
ИзвестияМедведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ
23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
Читать в источнике
Оценить68
Это всегда тонкая история. Как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут - мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета 12:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 19:44, Вашингтон
Показать все источники
Еще на 1 год освобождаются физические лица от уплаты налога с доходов по банковским депозитам
КП - Молдовавчера в 17:00
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 19:44, Вашингтон
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Спорт
CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Происшествия
В мебельном магазине в Иркутске произошел крупный пожар
Пожар произошел в одном из мебельных магазинов в Иркутске.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Политика
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы, и предостерегло власти этой страны от установки им памятника, поскольку это будет нарушением обязательств Праги по Конвенции о преступлениях против человечества, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Политика
В Тбилиси митингующие освистали выходящую из кафе президента Грузии
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на орбиту
Запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на целевую орбиту.
Политика
Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Экономика
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Спорт
Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
Авто
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
"Российская газета" опубликовала снимки серийного экземпляра рестайлингового внедорожника Lada 4x4.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Происшествия
В Южно-Сахалинске разыскивают 32-летнюю Анастасию Климань
В Южно-Сахалинске в ночь на 25 ноября пропала Анастасия Климань 1987 года рождения.
Единоборства
Американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса
Боксер из США в тяжелом весе Деонтей Уайлдер одержал победу над спортсменом из Кубы Луисом Ортисом в борьбе за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Политика
США и Болгария договорились об укреплении стратегического партнерства
США и Болгария договорились о мерах по укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении американского президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова.
Происшествия
Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье
Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.
Интернет
Эксперт рассказал, как после покупки «умного» устройства не стать мишенью для хакеров
Многие россияне хотят приобрести себе или получить в подарок на Новый год "умные" устройства, однако прежде чем воспользоваться ими, пользователю стоит предпринять некоторые меры, чтобы дистанционно не стать жертвой злоумышленника, рассказал РИА Новости старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности компании Avast Мартин Хрон.
Футбол
Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско, он должен был получить больше всех»
Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех из тренеров в России.