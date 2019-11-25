Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).

Общество Плетнева высказалась за выходной 31 декабря В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.

Общество Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения.

Гаджеты Nvidia сделала свой чудовищный графический ускоритель ещё быстрее Обновлённая модель называется Tesla V100s. Она основана на том же GPU GV100 с тем же чудовищным количеством активных ядер CUDA (5120).

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Общество Минпромторг: из-за утильсбора автомобили существенно не подорожают Глава минпромторга Денис Мантуров заверил, что автомобили российского производства, импортная техника после повышения утилизационного сбора с 1 января будущего года существенно не подорожают.

Общество В России хотят ввести маркировку домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Армия и оружие Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».

Спорт Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Политика У посольства Украины в Москве боевую мощь Киева поддержали унитазами У посольства Украины в Москве за несогласованный пикет задержали двух мужчин, которые принесли к диппредставительству раскрашенные в желто-голубые цвета унитазы с надписями: "Поддержим боевую мощь Украины!"

Музыка София Ротару переживает из-за травли в прессе В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.

Наука Газета оказалась хорошей подложкой для выращивания нанотрубок Ученые под руководством Эндрю Баррона (Andrew Barron) из Университета Райса показали, что синтез однослойных нанотрубок можно сделать более экономичным и экологичным, используя в качестве подложки газетную бумагу.

Армия и оружие В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных «Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.