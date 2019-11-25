Политика

ИзвестияИзвестияМедведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении ЕС

В противном случае, полагает Медведев, ответные меры могут сохраниться надолго. Ранее в октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатором обмена санкциями была не Москва, введение ответных ограничений стало вынужденной мерой.
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Дмитрий Медведев
Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер - ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 08:43

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