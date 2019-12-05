Понимаю вас. Я думаю вы также понимаете, что я скажу. Никто ничего закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывают на YouTube смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого сервиса: как вы знаете, они ее тоже меняют.

Российский премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в интервью российским телеканалам, заявил, что никто в России не собирается закрывать сервис YouTube.

Общество Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.

Политика Медведев высказался о Зеленском Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Здоровье Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.

Происшествия Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.

Кино Названы любимые новогодние фильмы россиян Неизменным лидером в рейтинг любимых новогодних фильмов стала легендарнейшая отечественная кинокартина 1975 года Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром !" (1975).

Транспорт Центр Москвы перекроют для транспорта на 10 дней С 28 декабря по 6 января многие улицы в центре столицы станут пешеходными, а автомобильные парковки будут ограничены в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».

Транспорт ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.

Гаджеты Google выпускает новую опцию для усиления концентрации внимания В пресс-центре Google сообщили о скором запуске опции концентрации внимания под названием Focus Mode в приложении Digital Wellbeing.

Политика Медведев верит, что торговые войны закончатся Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что в исторической перспективе в РФ и в мире "все будет хорошо": закончатся торговые войны и будут сняты разные ограничения.

Политика Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».

Здоровье Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.

Экономика Lady & gentleman City оценили в 2 млрд рублей По данным на декабрь 2019 года под управлением компании находится 49 магазинов lady & gentleman City, а также а также 25 моносторов под брендом Armani Exchange, 1 - EA7 и 2 - Hugo Boss.

Шоу-бизнес Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа» Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.