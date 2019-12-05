Политика
RT на русскомМедведев оценил возможность закрытия YouTube в России
Российский премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в интервью российским телеканалам, заявил, что никто в России не собирается закрывать сервис YouTube.
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Понимаю вас. Я думаю вы также понимаете, что я скажу. Никто ничего закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывают на YouTube смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого сервиса: как вы знаете, они ее тоже меняют.
— Дмитрий Медведев, российский политикНовая газета 04:38
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