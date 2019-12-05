Политика
СусанинМедведев оценил законопроект о домашнем насилии
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр назвал положительные и отрицательные, на его взгляд, стороны документа.
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Например, связанные с предостережениями; ряд правил, заимствованных из иностранного законодательства. Вопрос верификации. Однако так и нет уголовной или административной ответственности. Готовится новая версия кодекса об административных правонарушениях, там этот состав может появиться.
— Дмитрий Медведев, российский политикПетербургский дневник 05:16
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Политика
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Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Общество
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Происшествия
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Происшествия
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Общество
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Хоккей
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Общество
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По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
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Госдума приняла закон, распространяющий налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны.
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Российский МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Германии
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Медведев рассказал об отношении к Зеленскому
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Политика
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
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Общество
Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо
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