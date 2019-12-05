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ВедомостиМедведев впервые прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Премьер Дмитрий Медведев заявил, что у него пока нет окончательной позиции по законопроекту о домашнем насилии. При этом он признал, что проблема домашнего насилия в России действительно существует и на нее надо реагировать.
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Например, связанные с предостережениями; ряд правил, заимствованных из иностранного законодательства. Вопрос верификации. Однако так и нет уголовной или административной ответственности. Готовится новая версия кодекса об административных правонарушениях, там этот состав может появиться.
— Дмитрий Медведев, российский политикПетербургский дневник 05:16
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Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
США объявили награду за поимку россиянина
Госдепартамент США объявил награду до 5 млн долларов за информацию, которая может способствовать в задержании гражданина России Максима Якубца, обвиняемого в кибермошенничестве.
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Путин заявил о готовности продлить СНВ-3
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ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов
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Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся
Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится.
Общество
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Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде
Экономика
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Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
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Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Гаджеты
Nokia выпустила свой «умный» первый телевизор по цене смартфона
Стоит отметить, что Nokia Smart TV разработан при участии индийской электронной торговой площадки Flipkart.
Политика
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Общество
Сбербанк переведет сервисы Москвы на свою ИТ-инфраструктуру
Как пояснил РБК источник, близкий к проекту, речь идет об использовании Москвой ИT-платформы Сбербанка: на нее будут перенесены как существующие городские сервисы, так и разрабатываться новые.
Футбол
Владимир Быстров: «При Хохлове в ворота соперников „Динамо“ не ставили пенальти в каждом матче. А тут по два»
Кино
Disney выпустил трейлер киноверсии «Мулан»
Футбол
ЦСКА отказался от бесплатных билетов на матч с «Краснодаром»
Директор по связям с общественностью и информационной политике ПФК ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал отказ клуба от бесплатных билетов, которые им предоставило руководство "Краснодара", сообщает "Чемпионат".
Космос
Зафиксировано падение луны на Землю
Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Политика
МИД России объявил болгарского дипломата персоной нон грата
МИД России объявил советника посольства Болгарии в России персоной нон грата, сообщила пресс-служба министерства.
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Бородина объяснила, почему блогера выгнали из ее салона красоты в Москве
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Игры
В The Crew 2 пройдут бесплатные выходные
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Общество
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Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Фигурное катание
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Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
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Прокурор требует для трех участников акции 27 июля в Москве от 3 до 4 лет колонии
Государственный обвинитель потребовал в четверг приговорить троих участников акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова, Егора Лесных и Максима Мартинцова на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.