Политика
Lenta.ruМедведев одним словом описал свои дела
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. «Отлично!» — сказал Медведев, отвечая на вопрос, как он чувствует себя на новом месте работы.
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с чего всё началось
Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Сам он также оставил пост премьера, ему уже предложили новую должность — заместителя председателя Совета безопасности РФ. Кабмин возглавил Михаил Мишустин.Life.ru06:53
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