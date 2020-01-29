Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Сам он также оставил пост премьера, ему уже предложили новую должность — заместителя председателя Совета безопасности РФ. Кабмин возглавил Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. «Отлично!» — сказал Медведев, отвечая на вопрос, как он чувствует себя на новом месте работы.

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