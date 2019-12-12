Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Медведева Олега Осипова.
Читать в источнике
Комментировать1356
с чего всё началось

Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
ТАССвчера в 06:00

Подробнее о событии

Ни бюджету, ни людям

Ведомости17:18

Силуанов прокомментировал снижение порога беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС

Российская газета07:27

Минфин заявил об отсутствии решения по порогу беспошлинного ввоза на ЕЭК

Известиявчера в 10:11

Силуанов рассказал об идее снижения порога беспошлинного ввоза товаров

RT на русском07:08

Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах резко снизят

Коммерсантъвчера в 12:56

ЕАЭС рассмотрит снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа

ТАСС07:12

Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться

РИА Новостивчера в 06:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:20, Ашберн
Общество

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Вести.Ru 10:03
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
REGNUM 11:49
Политика

В Лондоне завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Слушания по спору о долге Украины перед Россией в размере три миллиарда долларов завершил и удалился для принятия решения Верховный суд Великобритании.
REGNUM 17:05
Футбол

«Челси» продлил контракт с Томори

Защитник «Челси» Фикайо Томори подписал новый контракт на пять лет с клубом, информирует пресс-служба лондонцев.
Спорт-Экспресс 14:12
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Lenta.ru 15:29
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru 10:59
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Общество

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна Бывший мэр Москвы упокоился рядом со знаменитостями.
Экспресс газета 07:49
Общество

Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
ИнфоСМИ 12:55
Технологии

WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

Многие россияне уже не смогут отправить новогодние поздравления своим родным и близким С 31 декабря популярный в России и за рубежом мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств.
Новости РуФокс 10 декабря в 04:09
Наука

Как добывают уран: опасный бизнес

Чаще всего начинкой ядерных боеголовок служит плутоний-239, который получают при облучении урана-238 мощными потоками нейтронов.
Популярная механика 05:15
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают игру The Escapists

Магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу популярной инди-игры The Escapists. Любой желающий может скачать её в клиенте компании.
REGNUM 14:29
Общество

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
РБК 01:00
Экономика

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Ведомости 04:00
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до 13 человек

ТАСС вчера в 12:57
Политика

Стартовали внеочередные выборы в парламент Великобритании

Около 40 тысяч избирательных участков открылись в четверг на внеочередных парламентских выборах Великобритании, которым предстоит определить судьбу Brexit.
Политика Сегодня 03:07
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском 17:16
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Киев исправил коммюнике "нормандского саммита" после требований ДНР. Ранее Денис Пушилин потребовал изменить документ на украинском языке.
Piter.tv 03:02
Армия и оружие

Турция грозит закрыть для США базу Инджирлик в ответ на санкции

Ранее глава турецкого МИД заявлял, что покупка С-400 – это не политический вопрос для Турции, поскольку ранее страна обращалась к США и Франции с предложением приобрести у них системы ПВО, но они не согласились.
Журналистская правда вчера в 08:28
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском 16:00
Политика

Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе

Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом уведомил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
ТК Звезда 14:56
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Известия 14:08
Общество

Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Известия 06:24
Экономика

Сбербанк выдал группе «Дело» кредит на покупку «Трансконтейнера»

Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер».
РБК 12:56
Общество

Сколько россияне потратят на празднование Нового года

В 2018 году жители России рассчитывали потратить на подготовку и проведение Нового года не более 17 тыс. рублей, но по факту не уложились даже в 18 тыс. рублей.
РИА Новости Крым 11:26
Шоу-бизнес

У Шарлиз Терон случился модный провал на красной дорожке

Шарлиз Терон редко ошибается с выбором наряда для появлений на публике, но накануне у неё случился модный провал на красной дорожке.
7Дней.ру вчера в 16:03
Общество

Ученые предупредили об опасности дневного сна

Дневной сон повышает риск инсульта, узнали китайские ученые.
Газета.Ru 01:22
Политика

Зеленский выразил сожаление, что «Слугу народа» сняли с телеэфира

Зеленский выразил сожаление, что сериал "Слуга народа" сняли с телеэфира.
Интерфакс 16:17
Шоу-бизнес

Билан подтвердил, что у него был роман с Рудковской

Певец рассказал о дружбе с противоположным полом Недавно Яна Рудковская заявила, что на месте Евгения Плющенко мог бы быть ее подопечный, 37-летний Дима Билан.
WomanHit.ru 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное