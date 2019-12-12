Экономика
RT на русскомМедведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Медведева Олега Осипова.
Читать в источнике
Оценить1451
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.ТАССвчера в 06:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Политика
В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Происшествия
Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине Хангошвили
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Муради Кавтарашвили, обвиняемого в содействии террористической деятельности, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб военный
Северный флот подтвердил информацию о гибели военного в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов".
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды
Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
Общество
Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
Общество
Стали известны предпочтения россиян в порно за 2019 год
Порноресурс PornHub подвел итоги 2019 года и раскрыл пристрастия пользователей из разных стран.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Кино
Украинские пользователи атаковали «Кинопоиск», занизив рейтинг военной драмы «Ржев»
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Общество
Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о геноциде армян
Сенат США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.
Политика
Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Экономика
86 млн рублей выделило правительство на поощрение чувашских чиновников
Чувашия получит из федерального бюджета 86 млн 462 тысячи рублей за достижение наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти.
Космос
Ученые впервые выяснили, что происходит в атмосфере Марса
Ученые получили первые данные о ветровых циркуляциях в атмосфере Марса.
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Политика
Сенат США утвердил кандидатуру Салливана на должность посла в России
Сенат США утвердил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Экономика
Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.
Армия и оружие
США испытали прежде запрещенную ДРСМД ракету
Соединенные Штаты испытали в четверг, 12 декабря, неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.