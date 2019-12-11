Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году. Об этом заявил его пресс-секретарь Олег Осипов. С такой инициативой ранее выступил Минфин.

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Гаджеты Россияне выбирают телефоны с тройной камерой и большим экраном - ритейлеры Самыми популярными смартфонами у россиян в уходящем году стали модели с тройным модулем основной камеры, диагональю от 5,5 дюйма, объемом встроенной памяти не менее 64 Гб и функцией NFC для бесконтактной оплаты покупок, рассказали опрошенные РИА Новости крупнейшие ритейлеры.

Политика Комитет сената США выступил за признание России «спонсором терроризма» Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео рассмотреть возможность признания России страной — спонсором терроризма.

Здоровье Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.

Шоу-бизнес Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Единоборства Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага Сборная России по боксу не поедет на Олимпиаду в Токио в 2020 году, если запрет на выступления под российским флагом не будет отменен.

Общество Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости» В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".

Авто В России введут новый документ на автомобиль Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.

Здоровье Немецкая и российская фармкомпании начали выпуск сердечных лекарств Выпуск сердечного-сосудистого препарата на совместном предприятии в Кировской области начала немецкая компания «Merck», сообщил заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян 11 декабря во время видеомоста Москва — Киров.