Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Медведева Олега Осипова.
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с чего всё началось

Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
ТАСС06:00

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:11

Минфин заявил о принятии решения по порогу беспошлинного ввоза на ЕЭК

Известия10:11

Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок

ТАСС06:00

Медведев поручил проработать снижение беспошлинного ввоза интернет-покупок в ЕАЭС

Интерфакс07:04

Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться

РИА Новости06:59

Правительство обсуждает снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа

Ведомости06:37

Беспошлинный порог на товары из зарубежных интернет-магазинов могут понизить до €20

Коммерсантъ08:12
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