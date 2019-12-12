Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Медведева Олега Осипова.
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с чего всё началось

Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
ТАСС11 декабря в 06:00

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Ни бюджету, ни людям

Ведомостивчера в 17:18

Силуанов прокомментировал снижение порога беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС

Российская газетавчера в 07:27

Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах резко снизят

Коммерсантъ11 декабря в 12:56

Силуанов рассказал об идее снижения порога беспошлинного ввоза товаров

RT на русскомвчера в 07:08

ЕАЭС рассмотрит снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа

ТАССвчера в 07:12

Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться

РИА Новости11 декабря в 10:20

Минфин заявил об отсутствии решения по порогу беспошлинного ввоза на ЕЭК

Известия11 декабря в 10:11
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