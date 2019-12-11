Экономика
RT на русскомМедведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Медведева Олега Осипова.
Читать в источнике
Оценить1257
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.ТАСС06:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Хоккей
Кетов назначен капитаном сборной России на Кубок Первого канала
Вратари: Самонов, Сорокин, Билялов Капитаном сборной России во время Кубка Первого канала назначен игрок СКА — Евгений Кетов, ассистентами капитана стали Шипачёв, Войнов, Нестеров и Бурдасов.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Политика
Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе готовил преступление месяц
Подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе готовил преступление месяц Мужчину задержали, когда он выходил из дома на работу.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
По словам Яуха, Лужков часто приезжал в клинику, так как давно страдал заболеванием сердца.
Кино
Стали известны актеры нового фильма «Один дома»
Здоровье
Рыбу с мышьяком выявил Россельхознадзор Коми
В Коми в пяти образцах рыбы выявлено значительное превышение опасного для здоровья человека токсичного элемента – мышьяка.
Футбол
Гаттузо официально стал тренером «Наполи»
Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.
Единоборства
Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Биатлон
В сборной России по биатлону с тревогой ждут отстранений Логинова и других
Ситуация очень сложная, но главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату», что в команде сохраняется рабочее настроение.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает ввести санкции против Турции.
Общество
Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»
Наука
В Египте впервые найдены могилы людей с загадочными конусами
Международная археологическая миссия исследовательского проекта AMARNA PROJECT при проведении раскопок на территории древнего города Ахетатона в Египте обнаружила захоронения, в которых находились люди с мистическими конусообразными объектами на головах.
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Спорт
В Insurgency: Sandstorm стартовали бесплатные выходные
Студия New World Interactive и Focus Home Interactive решили отметить годовщину тактического шутера Insurgency: Sandstorm с помощью свежего трейлера и специальной акции - в игре стартовали бесплатные выходные, которые продлятся почти целую неделю.
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Футбол
Налоговая передумала признавать «Тамбов» банкротом
Инспекция Федеральной налоговой службы по Тамбову отозвала своё ходатайство в адрес футбольного клуба «Тамбов» о признании его банкротом.
Космос
Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе
Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.