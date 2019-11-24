Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.

с чего всё началось

Шоу-бизнес Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.

Общество Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.

Политика Минюст объяснил иск к партии «Гражданская инициатива» Минюст России обратился в Верховный суд с иском о приостановлении деятельности "Гражданской инициативы" в связи с тем, что партия не устранила нарушения законодательства.

Шоу-бизнес Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Музыка Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.

Политика Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.

Общество Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

Наука Google создаст квантовый компьютер для моделирования червоточины Специалисты корпорации вместе с другими учеными хотят создать модель одной из таких систем, которая позволит проследить за информацией, проходящей через червоточину между двумя черными дырами.