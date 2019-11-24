Экономика

News.ruNews.ruМедведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомостивчера в 17:08

Подробнее о событии

Медведев заявил ТАСС, что поддержал подходы Минфина к инвестированию ликвидной части ФНБ

ТАСС10:09

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ruвчера в 20:31

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфакс01:58

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ru00:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

Медведев: расходование ФНБ может быть только при софинансировании проектов

Коммерсантъ10:50

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Ведомостивчера в 17:08
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

Продюсер Ротару опроверг слухи о финансировании ВСУ певицей

ФАН 08:00
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Американские СМИ заявили о развороте «Газпрома» на Восток

ФАН 08:55
Общество

В Южно-Китайском море произошёл взрыв с радиационным заражением

ANNA-News 22 ноября в 06:42
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ГВП: В армию по гособоронзаказу поставили дешевые китайские радиостанции

Сотрудники компании, которая поставила российской армии дешевые китайские аналоги отечественных радиостанций, стали фигурантами уголовного дела.
Росбалт 11:06
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

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Газета.Ru 09:06
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Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Газета.Ru 23 ноября в 20:52
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Общество

Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Вести.Финанс 08:59
Политика

Минюст объяснил иск к партии «Гражданская инициатива»

Минюст России обратился в Верховный суд с иском о приостановлении деятельности "Гражданской инициативы" в связи с тем, что партия не устранила нарушения законодательства.
ТАСС 11:02
Общество

Протестующие ворвались в здание Нацбанка Украины

В Киеве перед зданием Нацбанка Украины (НБУ) проходит массовая протестная акция.
Журналистская правда 11:18
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Kleo.ru вчера в 06:38
Происшествия

Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Известия 09:53
Культура

Полина Гагарина рассказала, как оговорилась на концерте в Калининграде

Популярная российская певица Полина Гагарина рассказала на шоу «Вечерний Ургант», как несколько раз оговорилась во время концерта в Калининграде.
Невские Новости вчера в 11:09
Общество

Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки

Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября.
Фонтанка.Ру вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Авто

В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 07:44
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Экономика

Крупнейшая сделка на рынке люкса: LVMH купил Tiffany за $16,2 млрд

Акционеры Tiffany & Co потребовали $140 за акцию. В результате стороны сошлись на $135 за акцию, или $16,2 млрд за всю компанию.
Ведомости 09:23
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Политика

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 09:11
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Здоровье

Названы продукты, снижающие уровень тестостерона у мужчин

Специалисты советуют избегать частого употребления некоторых продуктов, которые отрицательно сказываются на мужском здоровье, снижая уровень тестостерона.
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Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
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Google создаст квантовый компьютер для моделирования червоточины

Специалисты корпорации вместе с другими учеными хотят создать модель одной из таких систем, которая позволит проследить за информацией, проходящей через червоточину между двумя черными дырами.
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Общество

Росконтроль провел исследование краковской колбасы

Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
iReactor 01:39
Экономика

Для мегатрассы из Москвы в Казань отобрали подрядчиков

Госкомпания «Автодор» составила список основных претендентов в подрядчики при строительстве мегатрассы из Москвы в Казань.
Lenta.ru 10:34
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
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