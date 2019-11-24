Экономика
News.ruМедведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомостивчера в 17:08
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
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Крупнейшая сделка на рынке люкса: LVMH купил Tiffany за $16,2 млрд
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Политика
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Google создаст квантовый компьютер для моделирования червоточины
Специалисты корпорации вместе с другими учеными хотят создать модель одной из таких систем, которая позволит проследить за информацией, проходящей через червоточину между двумя черными дырами.
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Для мегатрассы из Москвы в Казань отобрали подрядчиков
Госкомпания «Автодор» составила список основных претендентов в подрядчики при строительстве мегатрассы из Москвы в Казань.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
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