Экономика

News.ruNews.ruМедведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомости24 ноября в 17:08

Подробнее о событии

Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ

РБКвчера в 12:25

Медведев прокомментировал предложения Минфина по инвестированию средств ФНБ

Ведомостивчера в 11:26

Медведев: расходование ФНБ может быть только при софинансировании проектов

Коммерсантъвчера в 10:50

Медведев заявил ТАСС, что поддержал подходы Минфина к инвестированию ликвидной части ФНБ

ТАССвчера в 10:09

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфаксвчера в 01:58

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ruвчера в 00:36

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ru24 ноября в 20:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Происшествия

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Общество

В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем.
МонаВиста вчера в 22:30
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Происшествия

Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.
REGNUM 09:31
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп

На видео Лиза исполняет четверной тулуп.
Петербургский дневник 09:59
Политика

В Чехии возбудили уголовные дела против экс-руководителей ЧССР

Полиция Чехии возбудила уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, заявил представитель прокуратуры Ян Лелек.
Взгляд.ру 10:12
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Интерфакс 04:25
Экономика

Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 09:08
Технологии

Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10

Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
iXBT.com 05:04
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Спорт

Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта

"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Московский Комсомолец 07:10
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

RT на русском 08:12
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета вчера в 04:15
Политика

Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
RT на русском 07:55
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.
Газета.Ru 07:07
Экономика

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

Сколько "потенциальных банкротов" становятся реальными По данным НБКИ, за год число "потенциальных банкротов" в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений.
РБК 06:21
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес

В 80 — как в 20. Тина Тёрнер празднует юбилей

80-летний юбилей отмечает известная американская певица Тина Тёрнер 26 ноября.
Красная весна 08:07
Общество

В Польше задержали сотрудников газовой компании за контракты с Россией

В Катовице задержали трёх бывших сотрудников газовой компании EuRoPol, которые подписали невыгодный договор с российским «Газпромом».
Калининград.Ru 07:49
Хоккей

Федерация хоккея России отреагировала на рекомендации ВАДА

Заявление вышло относительно рекомендаций отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Интерфакс-Спорт 10:06
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
REGNUM 08:59
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Кино

Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев

Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
Афиша Daily 03:57
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru 05:35
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Капитал страны вчера в 12:17
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

По последним данным, было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
Газета.Ru 08:44
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Происшествия

В Иркутске подросток предотвратил похищение девятилетней девочки

РИА Новости 05:06
Армия и оружие

Главы Генштаба РФ и военного комитета НАТО встретятся в Баку

В Баку состоится встреча начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича.
Московский Комсомолец 08:57
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное