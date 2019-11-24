Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.

с чего всё началось

Происшествия Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.

Политика В Чехии возбудили уголовные дела против экс-руководителей ЧССР Полиция Чехии возбудила уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, заявил представитель прокуратуры Ян Лелек.

Общество В России усилились эмиграционные настроения По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.

Экономика В 2020 году ожидают экономический кризис Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.

Спорт Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта "Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.

Экономика Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн Сколько "потенциальных банкротов" становятся реальными По данным НБКИ, за год число "потенциальных банкротов" в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Экономика Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.