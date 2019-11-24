Экономика
News.ruМедведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомости24 ноября в 17:08
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ
Интерфаксвчера в 01:58
Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона
URA.Ru24 ноября в 20:31
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Общество
В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп
На видео Лиза исполняет четверной тулуп.
Политика
В Чехии возбудили уголовные дела против экс-руководителей ЧССР
Полиция Чехии возбудила уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, заявил представитель прокуратуры Ян Лелек.
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Экономика
Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Технологии
Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10
Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Спорт
Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта
"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Политика
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн
Сколько "потенциальных банкротов" становятся реальными По данным НБКИ, за год число "потенциальных банкротов" в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Шоу-бизнес
В 80 — как в 20. Тина Тёрнер празднует юбилей
80-летний юбилей отмечает известная американская певица Тина Тёрнер 26 ноября.
Общество
В Польше задержали сотрудников газовой компании за контракты с Россией
В Катовице задержали трёх бывших сотрудников газовой компании EuRoPol, которые подписали невыгодный договор с российским «Газпромом».
Хоккей
Федерация хоккея России отреагировала на рекомендации ВАДА
Заявление вышло относительно рекомендаций отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Экономика
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Кино
Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев
Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
По последним данным, было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Армия и оружие
Главы Генштаба РФ и военного комитета НАТО встретятся в Баку
В Баку состоится встреча начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).