Экономика
News.ruМедведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомости24 ноября в 17:08
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«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ
Интерфакс25 ноября в 01:58
Медведев: расходование ФНБ может быть только при софинансировании проектов
Коммерсантъ25 ноября в 10:50
Медведев прокомментировал предложения Минфина по инвестированию средств ФНБ
Ведомости25 ноября в 11:26
Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона
URA.Ru24 ноября в 20:31
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