Экономика
Российская газетаМедведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
В ближайшее время кабинет министров определится с правилами поддержки новых проектов в отечественной экономике из Фонда национального благосостояния. Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомостивчера в 17:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Гаджеты
Huawei представила ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14
Помимо самого мощного планшета на Android, компания Huawei представила два новых ноутбука MateBook D 15 и MateBook D 14.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Изучив объявления о перепродаже подержанных автомобилей, эксперты «Авто.ру» назвали автомобили, у которых чаще всего прежние владельцы искусственно меняют показания одометра в строну понижения.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Общество
На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава
На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
К поиску пропавшего мальчика присоединилась мама Лизы Киселевой
Как стало известно ИА «Регион 64», в поисках ребенка участвует и мама погибшей Лизы Киселевой Елена.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Игры
Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII
Религия
Празднование Рождества предложили перенести на Украине
Рождество на Украине следует праздновать по григорианскому календарю — 25 декабря.
Общество
Берег Азовского моря обмелел из-за сильного ветра
Жители решили воспользоваться положением. И теперь ходят в центр города прям по морскому дню.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Происшествия
В Черном море погибли 14 тыс. овец
Судно, перевозившее более 14 тыс. овец, перевернулось в Румынии.
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Экономика
МТС сообщил о продаже украинского филиала азербайджанской компании
Российский сотовый оператор МТС заключил соглашение о продаже дочерней компании на Украине.
Происшествия
Умер пилот самолёта, летевшего из Москвы в Анапу
В воскресенье, 24 ноября, второй пилот самолёта, выполнявшего рейс из Москвы в Анапу, почувствовал себя плохо.
Авто
С 2020 года в России повысятся цены на автомобили
Больше всего подорожают легковые автомобили, так как платежи на них вырастут на 110,7%. Дополнительные расходы с 1 января 2020 года также предусмотрены при покупке импортного автомобиля, а также машины, собранной в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение транзитного договора с Россией
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Происшествия
СК проверит информацию о нападении на врача Псковской детской больницы
Следственные органы проводят проверку информации в СМИ о нападении на врача Псковской детской областной больницы, сообщает региональное СУСК РФ.
Кино
Фильму «Дау» Ильи Хржановского частично отказали в прокате в России
Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссёра Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержит материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Жена актёра Игоря Петренко пожаловалась на нехватку денег
Жена российского актёра Игоря Петренко Кристина Бродская пожаловалась на нехватку денег.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.