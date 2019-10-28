Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, темпы роста недостаточно высоки, однако в третьем квартале были зафиксированы некоторое улучшение в его динамике.

Политика В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о риске возвращения фашизма на Украину.

Путешествия Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала 2019 года полуостров посетили около 6,9 млн туристов, что стало рекордом за все постсоветские годы.

Общество Какие перемены ждут в ноябре каждого знака зодиака Что изменится в финансовом плане и что будет происходить на работе – все это в гороскопе на ноябрь.

Армия и оружие Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.

Экономика Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.

Футбол СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Футбол И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов» Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.

Политика Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.

Происшествия Ребенка из горящего авто спас танкист Чебаркульской дивизии Ребенка из горящего автомобиля на Южном Урале спас командир танкового взвода Чебаркульской дивизии – руководство ГИБДД Челябинской области будет ходатайствовать перед командованием Центрального военного округа о награждении лейтенанта Османа Мамутова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Здоровье Лекарство от эпилепсии легально доставлено в Россию Противосудорожный препарат "Фризиум", пока официально не зарегистрированный в нашей стране, уже закуплен и до конца недели будет распределен среди пациентов.

Общество ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.

Космос Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.

Авто Yamaha передумала выпускать автомобили Руководство компании Yamaha, которая известна как производитель мотоциклов, приняло решение отказаться от идеи строительства автомобиля.

Политика Трамп назвал Зеленского президентом России Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.

Политика Аргентина надеется на участие России в инаугурации Фернандеса Участие России в инаугурации нового президента Аргентины, намеченной на 10 декабря, может пройти на высоком уровне, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

Происшествия Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Общество Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.