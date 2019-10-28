Экономика
Газета.RuМедведев одобрил поручения по стимулированию экономического роста
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, темпы роста недостаточно высоки, однако в третьем квартале были зафиксированы некоторое улучшение в его динамике.
Читать в источнике
Оценить122
Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий 12:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 15:37, Вашингтон
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Коммерсантъ 13:50
Политика
В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о риске возвращения фашизма на Украину.
RT на русском 14:33
Путешествия
Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала 2019 года полуостров посетили около 6,9 млн туристов, что стало рекордом за все постсоветские годы.
Коммерсантъ 05:35
Общество
Алюминиевая копия Дзюбы украдена в Подольске
Евро-футбол.ру 14:11
Общество
Какие перемены ждут в ноябре каждого знака зодиака
Что изменится в финансовом плане и что будет происходить на работе – все это в гороскопе на ноябрь.
Альметьевск РТВ 12:01
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
RT на русском 15:21
Экономика
Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР
Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
REGNUM 06:28
Футбол
СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей
Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.
Матч ТВ 12:56
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Футбол
И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
Чемпионат 06:18
Политика
Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Газета.Ru 12:33
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Армия и оружие
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.
РИА Новости 13:51
Происшествия
Ребенка из горящего авто спас танкист Чебаркульской дивизии
Ребенка из горящего автомобиля на Южном Урале спас командир танкового взвода Чебаркульской дивизии – руководство ГИБДД Челябинской области будет ходатайствовать перед командованием Центрального военного округа о награждении лейтенанта Османа Мамутова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 06:45
Здоровье
Лекарство от эпилепсии легально доставлено в Россию
Противосудорожный препарат "Фризиум", пока официально не зарегистрированный в нашей стране, уже закуплен и до конца недели будет распределен среди пациентов.
Вести.Ru 14:59
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Авто
Yamaha передумала выпускать автомобили
Руководство компании Yamaha, которая известна как производитель мотоциклов, приняло решение отказаться от идеи строительства автомобиля.
Автостат 01:01
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Политика
Аргентина надеется на участие России в инаугурации Фернандеса
Участие России в инаугурации нового президента Аргентины, намеченной на 10 декабря, может пройти на высоком уровне, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
РИА Новости 14:36
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Общество
Игроки начали массово занижать рейтинг Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 26 октября в 08:55
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 25 октября в 20:56
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53