Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваСМИ узнали об одобрении премьер-министром правил инвестирования из ФНБ

Как сообщает газета «Ведомости», для получения денег из Фонда национального благосостояния установлены жёсткие критерии. Ключевыми требованиями называются минимальная доходность на уровне ОФЗ и доля финансирования ФНБ на уровне не более 20 процентов.
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомостивчера в 17:08

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«Ведомости»: правительство одобрило критерии Минфина по инвестированию ФНБ

ТАСС01:56

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфакс01:58

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ruвчера в 20:31

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

Главные новости к утру 25 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ru00:36

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Ведомостивчера в 17:08
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Происшествия

Названа причина массового отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости 06:18
Происшествия

Названа причина массовой драки дворников в центре Москвы

Газета.Ru 06:04
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета вчера в 23:20
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Шоу-бизнес

Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии

После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Lenta.ru 06:13
Армия и оружие

Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб

РИА Новости 06:10
Политика

Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
ТАСС 06:18
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика

Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина

Телеканал Санкт-Петербург 04:50
Политика

Обозначены сроки поездки Путина в Турцию на запуск «Турецкого потока»

Президент Владимир Путин может посетить Турцию, где будет запущен «Турецкий поток», в первой декаде января 2020 года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:15
Экономика

Средняя зарплата в Татарстане превысила 36 тысяч рублей

В Татарстане средняя заработная плата работников предприятий и организаций по итогам девяти месяцев года составила 36,2 тысячи рублей, что на 5,6% больше прошлогодних данных.
Вечерняя Казань 05:54
Общество

Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге

Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
РИА Новости 05:57
Армия и оружие

Подводную лодку «Волхов» спустят на воду 26 декабря

Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта «Волхов», строящуюся для Тихоокеанского флота, спустят на воду 26 декабря, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:24
Авто

С 2020 года в России повысятся цены на автомобили

Больше всего подорожают легковые автомобили, так как платежи на них вырастут на 110,7%. Дополнительные расходы с 1 января 2020 года также предусмотрены при покупке импортного автомобиля, а также машины, собранной в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.
9111.ru 02:37
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Чемпионат вчера в 12:55
Музыка

Певица из Польши победила на детском Евровидении

iReactor вчера в 13:12
Политика

Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева

Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева.
RT на русском 05:46
Политика

МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
Экономика

В Башкирии назвали дату строительства Восточного выезда

На оперативном совещании в правительстве региона председатель Госкомитета республики по транспорту Тимур Мухаметьянов сообщил, что работы по строительству Восточного выезда из Уфы начнутся 20 января 2020 года.
МедиаКорСеть 03:01
Наука

Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени

Ученые потратили несколько лет на то, чтобы адаптировать эту технологию для отслеживания РНК и белков в режиме реального времени.
Naked Science 05:20
Общество

Синоптики предупредили россиян о резком понижении давления

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении.
Газета.Ru 02:15
Общество

Превышения радиационного фона в Еврейской АО не выявлено

REGNUM вчера в 19:07
Политика

На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии

Интерфакс вчера в 19:31
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 ноября в 19:02
Происшествия

Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:01
Политика

Путин уволил прокурора Республики Алтай

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении прокурора Республики Алтай от занимаемой должности, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.
Толк 04:27
Происшествия

УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

РИА Новости 05:26
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий 23 ноября в 10:00
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
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