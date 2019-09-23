с чего всё началось

Я подписал постановление. Это касается принятия Парижского соглашения по климату. Тема хорошо известная во всем мире, резонансная, о которой постоянно пишут и говорят. Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения. На совещании с вице-премьерами председатель правительства подчеркнул, что для России очень важно участие в этом соглашении.

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