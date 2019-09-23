Политика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения. На совещании с вице-премьерами председатель правительства подчеркнул, что для России очень важно участие в этом соглашении.
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Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату

РЕН ТВ16:51

Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения

RT на русском07:02

Макрон заявил, что рад принятию Россией Парижского соглашения по климату

ТАСС12:13

Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату

РБК07:31

Медведев подписал постановление о ратификации соглашения по климату

Интерфакс07:14

РФ присоединилась к новому глобальному договору о сокращении выбросов парниковых газов

Коммерсантъ15:45

МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения

РИА Новости12:16
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Политика

Премьер Японии Абэ обсудит реформирование ООН на сессии Генассамблеи

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимет тему реформирования ООН на встрече с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
REGNUM 09:48
Экономика

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК 07:08
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Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие

День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Происшествия

В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена

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МЧС объяснило, почему пожар в ТЦ «Максим» не удалось быстро потушить

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Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной

Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
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Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере

В феврале 2018 года в Роскосмосе сообщили, что при производстве жидкостных ракетных двигателей для семейства ракет-носителей "Ангара", "Союз-5" и "Союз-2" будут использоваться аддитивные технологии.
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Авто

Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый двигатель

Volkswagen укомплектовал новую версию кроссовера T-Roc новым дизельным двигателем, сообщает пресс-служба компании.
Letnews.ru 21 сентября в 04:31
Происшествия

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии

Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак

Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.
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Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
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Самый мощный квантовый компьютер создали в Google

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Космос

Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны

Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.
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Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Известия 16:50
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Армия и оружие

В США назвали худший самолет Второй мировой войны

Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06
Происшествия

С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек

Известия 19:00
Политика

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Гаджеты

В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100

В сети магазинов МТС стартовал приём предзаказов на мини-смартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
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На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка

РБК 15:23
Кино

«Игра престолов» получила 12 премий «Эмми»

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что на 71-й церемонии «Эмми» сериал «Игра престолов» получил 12 премий при рекордных 32 номинациях.
Форпост Северо-Запад 04:44
Политика

Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
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Армия и оружие

Роскосмос отказывается от своей самой мощной ракеты

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Россия ждет от США подтверждения отказа от ядерной войны

Российские власти ждут от Соединенных Штатов ответа на предложение подтвердить отказ от ядерной войны.
РЕН ТВ 18:39
Политика

Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать против батальона «Азов».
Lenta.ru 14:00
Авто

Renault выпустит обновленную версию хэтчбека Kwid

Напомним, что недавно Renault представил электроверсию модели Kwid. Отмечается, что запас хода новинки составляет 250 километров.
CarsWeek.ru вчера в 09:27
Авто

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили в России

Государственные Вести 10:29
Происшествия

В Камеруне освободили похищенных пиратами российских моряков

Захваченные 15 августа пиратами у берегов Камеруна российские моряки освобождены и в скором времени вернутся домой.
Суть событий вчера в 09:35
Политика

МИД РФ объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России разъяснило свою позицию относительно заключения в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова - Риббентропа.
Газета.Ru вчера в 13:31
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«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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Парижское соглашение
Соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года. Ведущий конференции Лоран Фабиус, министр иностранных дел Франции, заявил, что этот «амбициозный и сбалансированный» план стал «историческим поворотным пунктом» на пути снижения темпов глобального потепления.
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