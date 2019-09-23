Политика
КоммерсантъМедведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения. На совещании с вице-премьерами председатель правительства подчеркнул, что для России очень важно участие в этом соглашении.
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Политика
Премьер Японии Абэ обсудит реформирование ООН на сессии Генассамблеи
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимет тему реформирования ООН на встрече с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
REGNUM 09:48
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК 07:08
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
Российская газета 17:41
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
В феврале 2018 года в Роскосмосе сообщили, что при производстве жидкостных ракетных двигателей для семейства ракет-носителей "Ангара", "Союз-5" и "Союз-2" будут использоваться аддитивные технологии.
ТАСС 19:10
Авто
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый двигатель
Volkswagen укомплектовал новую версию кроссовера T-Roc новым дизельным двигателем, сообщает пресс-служба компании.
Letnews.ru 21 сентября в 04:31
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак
Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.
OAnews 02:21
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Наука
Самый мощный квантовый компьютер создали в Google
Газета.Ru 10:57
Космос
Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны
Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.
Народные новости вчера в 23:33
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Гаджеты
В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал приём предзаказов на мини-смартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру 12:53
Кино
«Игра престолов» получила 12 премий «Эмми»
В понедельник, 23 сентября, стало известно, что на 71-й церемонии «Эмми» сериал «Игра престолов» получил 12 премий при рекордных 32 номинациях.
Форпост Северо-Запад 04:44
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Армия и оружие
Роскосмос отказывается от своей самой мощной ракеты
Популярная механика 03:36
Армия и оружие
Россия ждет от США подтверждения отказа от ядерной войны
Российские власти ждут от Соединенных Штатов ответа на предложение подтвердить отказ от ядерной войны.
РЕН ТВ 18:39
Политика
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать против батальона «Азов».
Lenta.ru 14:00
Авто
Renault выпустит обновленную версию хэтчбека Kwid
Напомним, что недавно Renault представил электроверсию модели Kwid. Отмечается, что запас хода новинки составляет 250 километров.
CarsWeek.ru вчера в 09:27
Авто
Дилеры предупредили о росте цен на автомобили в России
Государственные Вести 10:29
Происшествия
В Камеруне освободили похищенных пиратами российских моряков
Захваченные 15 августа пиратами у берегов Камеруна российские моряки освобождены и в скором времени вернутся домой.
Суть событий вчера в 09:35
Политика
МИД РФ объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России разъяснило свою позицию относительно заключения в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова - Риббентропа.
Газета.Ru вчера в 13:31
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
РИА Новости 21 сентября в 03:06