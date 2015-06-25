с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Законопроект был разработан Министерством культуры совместно с Минэкономики.

Космос В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.

Общество Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Происшествия В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,8 Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 8 ноября на северо-западе Ирана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Культура В сети появился документальный фильм про Децла В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.

Политика Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Политика Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».

Технологии В Китае заявили о начале разработки сети 6G В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.

Общество Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.

Происшествия В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Происшествия На Украине нашли убийц Павла Шеремета Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка» «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.

Политика Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.

Футбол Футболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко.

Происшествия В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

Авто Шпионские фото нового Kia Sorento появились в Сети В Сети появилась очередная порция шпионских фотографий кроссовера Kia Sorento новой генерации, выведенного на финальные тестовые испытания.

Общество Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».

Происшествия За что задержали первого замглавы Новотроицка Больше всего внимания было уделено кабинету назначенного на должность летом прошлого года исполняющего обязанности первого замглавы МО Артема Липатова.

Шоу-бизнес Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «верблюдом» Богомолов считает свою супругу «прекрасным верблюдом», которого не собирается переделывать в «арабского жеребца».

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.

Футбол Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.