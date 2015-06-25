с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Законопроект был разработан Министерством культуры совместно с Минэкономики.

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Общество Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.

Политика Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.

Общество В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Происшествия В Бишкеке в кафе произошли три взрыва В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной Утверждается, что мужчина не желает признавать свое отцовство, отмечая, что его экс-избранница могла родить мальчика «от любого азиатского мужчины», передает Daily Mail.

Технологии Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари", заявил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский, выступая на конференции AI Journey.

Музыка Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия Читатели портала Buzz Feed проголосовали за лучшие музыкальные клипы десятилетия.

Интернет В WhatsApp появилась полезная функция Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.

Здоровье Роспотребнадзор объявил о проведении бесплатной проверки на диабет Каждый россиянин с 14-го по 17 ноября сможет совершенно бесплатно пройти диагностику диабета, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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Происшествия Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.

Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы В матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы российский ЦСКА на выезде сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» — 0:0.

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Общество Совфед может принять закон о признании иноагентами ряда физических лиц Совфед может принять закон о признании иностранными агентами ряда физических лиц, которые распространяют информацию в РФ на зарубежные средства.

Политика Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.

Происшествия От гигантского фаллоса спасли мужчину петербургские хирурги Мужчина кричал от боли при поступлении в больницу. Врачи обследовали пациента и обнаружили в его кишечнике большой инородный предмет.

Общество Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.