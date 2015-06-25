Экономика
КоммерсантъМедведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Законопроект был разработан Министерством культуры совместно с Минэкономики.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление правительства о компенсации за счет федерального бюджета части затрат иностранных компаний на съемки в России кино- и телефильмов, текст постановления опубликован на сайте правительства.РБКвчера в 11:37
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Иностранные продюсеры получат первые компенсации на съемки в России уже в этом году
Ведомостивчера в 11:22
Медведев подписал постановление о компенсации затрат иностранцев за съемки кино в РФ
Интерфаксвчера в 13:13
Иностранным компаниям будут возвращать до 40 процентов за съемки фильмов в России
Комсомольская правдавчера в 13:17
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Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Общество
В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей
В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.
ТАСС 02:02
Общество
Росстат подсчитал число ведущих здоровый образ жизни россиян
12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Общество
Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу
Газета.Ru 01:45
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной
Утверждается, что мужчина не желает признавать свое отцовство, отмечая, что его экс-избранница могла родить мальчика «от любого азиатского мужчины», передает Daily Mail.
WomanHit.ru 05 ноября в 03:43
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари", заявил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский, выступая на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:23
Музыка
Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия
Читатели портала Buzz Feed проголосовали за лучшие музыкальные клипы десятилетия.
РИА Новости вчера в 17:08
Интернет
В WhatsApp появилась полезная функция
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.
Bash.News вчера в 01:32
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Происшествия
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
RT на русском 02:01
Здоровье
Роспотребнадзор объявил о проведении бесплатной проверки на диабет
Каждый россиянин с 14-го по 17 ноября сможет совершенно бесплатно пройти диагностику диабета, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Smolnarod.ru вчера в 12:20
Транспорт
Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту
В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 01:45
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия 02:21
Армия и оружие
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
РИА Новости вчера в 12:35
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы
В матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы российский ЦСКА на выезде сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» — 0:0.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Наука
В США роботов научили ориентироваться на местности
В США роботов научили ориентироваться на местности, система состоит из лидара, вычислительного блока на базе четырехъядерного процессора Intel Core i7 и оптико-электронных камер.
МедиаПоток вчера в 07:01
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Общество
Совфед может принять закон о признании иноагентами ряда физических лиц
Совфед может принять закон о признании иностранными агентами ряда физических лиц, которые распространяют информацию в РФ на зарубежные средства.
Политика Сегодня 02:53
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Происшествия
От гигантского фаллоса спасли мужчину петербургские хирурги
Мужчина кричал от боли при поступлении в больницу. Врачи обследовали пациента и обнаружили в его кишечнике большой инородный предмет.
Live24 01:54
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00