Экономика
КоммерсантъМедведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Проект был разработан Минэкономики. Цель инициативы — привлечь иностранные кинокомпании снимать фильмы и сериалы в России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление правительства о компенсации за счет федерального бюджета части затрат иностранных компаний на съемки в России кино- и телефильмов, текст постановления опубликован на сайте правительства.РБКвчера в 11:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Иностранные продюсеры получат первые компенсации на съемки в России уже в этом году
Ведомостивчера в 11:22
Медведев подписал постановление о компенсации затрат иностранцев за съемки кино в РФ
Интерфаксвчера в 13:13
Минэкономразвития разъяснило механизм компенсаций за съёмки иностранного кино в России
Rambler News Service05:41
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
РИА Новости 05:50
Транспорт
Стартовала продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 01:37
Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия по делу проекта "Северный поток — 2", сообщается в твиттере регулятора.
РИА Новости 05:40
Политика
Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога
У российских властей нет планов по ограничению доступа к интернет-энциклопедии «Википедия» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:12
Происшествия
«Золотой» полковник ФСБ оказался потомственным богачом
Генпрокуратура просит через суд конфисковать у полковника ФСБ и его родственников имущества и денежных средств на общую сумму шесть миллиардов рублей.
Lenta.ru 05:52
Экономика
Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в январе-сентябре снизилась на 38%
Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в январе-сентябре 2019 года снизилась на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 51,067 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
ПРАЙМ 04:18
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Кино
Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме
Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.
Кино-Панк 06:16
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Происшествия
Умер еще один пострадавший при стрельбе в Забайкалье, сообщили СМИ
Умер еще один пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкалье, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 05:44
Космос
Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
Lenta.ru 05:27
Спорт
Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории
В Министерстве спорта РФ рассказали об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории.
Профиль вчера в 08:07
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
РБК вчера в 19:47
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина
Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 06:18
Происшествия
Взрыв прогремел на шахте в Германии
Уточняется, что к настоящему моменту известно о двух пострадавших. В результате взрыва заблокированными в шахте оказались 30 человек.
Аргументы недели 05:30
Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 05:47
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Футбол
Ерохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в расположение сборной России по футболу для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.
RT на русском 05:29
Транспорт
Правительство ужесточит систему наказания иностранцев за нарушение ПДД
Министерство внутренних дел России разработало "дорожную карту" по совершенствованию системы наказания иностранцев, нарушающих правила дорожного движения.
Москва 24 04:00
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Происшествия
Россиянин зарезал беременную жену и трёхлетнего сына из-за долгов
Наша версия вчера в 06:45
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Политика
Китай не присоединится к переговорам РФ и США по разоружению
Китайские власти готовы к сокращению своего ядерного потенциала, но не стоит ожидать, что Пекин согласится участвовать в переговорах Москвы и Вашингтона по разоружению, сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на Московской конференции по нераспространению.
Газета.Ru 05:54
Футбол
Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
РБК 05:29
Общество
Работу шахты в ДНР остановили из-за загадочных подземных толчков
RT на русском 05:54
Политика
Кремль оценил слова Макрона о сценариях развития России
В трех вариантах дальнейшего развития России, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть все элементы, которые Москва использует сегодня для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:58
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54