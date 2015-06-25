с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Проект был разработан Минэкономики. Цель инициативы — привлечь иностранные кинокомпании снимать фильмы и сериалы в России.

Транспорт Стартовала продажа билетов на поезда в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Общество Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока — 2» Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия по делу проекта "Северный поток — 2", сообщается в твиттере регулятора.

Политика Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога У российских властей нет планов по ограничению доступа к интернет-энциклопедии «Википедия» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия «Золотой» полковник ФСБ оказался потомственным богачом Генпрокуратура просит через суд конфисковать у полковника ФСБ и его родственников имущества и денежных средств на общую сумму шесть миллиардов рублей.

Экономика Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в январе-сентябре снизилась на 38% Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в январе-сентябре 2019 года снизилась на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 51,067 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Кино Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.

Происшествия Умер еще один пострадавший при стрельбе в Забайкалье, сообщили СМИ Умер еще один пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкалье, передает РЕН ТВ.

Космос Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.

Спорт Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории В Министерстве спорта РФ рассказали об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Политика В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.

Происшествия Взрыв прогремел на шахте в Германии Уточняется, что к настоящему моменту известно о двух пострадавших. В результате взрыва заблокированными в шахте оказались 30 человек.

Культура Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере 7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.

Футбол Ерохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в расположение сборной России по футболу для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.

Транспорт Правительство ужесточит систему наказания иностранцев за нарушение ПДД Министерство внутренних дел России разработало "дорожную карту" по совершенствованию системы наказания иностранцев, нарушающих правила дорожного движения.

Политика В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.

Общество Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Политика Китай не присоединится к переговорам РФ и США по разоружению Китайские власти готовы к сокращению своего ядерного потенциала, но не стоит ожидать, что Пекин согласится участвовать в переговорах Москвы и Вашингтона по разоружению, сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на Московской конференции по нераспространению.

Футбол Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.

Политика Кремль оценил слова Макрона о сценариях развития России В трех вариантах дальнейшего развития России, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть все элементы, которые Москва использует сегодня для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.