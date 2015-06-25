с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Законопроект был разработан Министерством культуры совместно с Минэкономики.

Происшествия В Новороссийске шесть человек пострадали при пожаре на нефтебазе При пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в МЧС.

Общество Вячеслав Володин прогуливается по проспекту Кирова Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратове.

Экономика EBITDA «РусАла» в III квартале упала на 65% В III квартале 2019 года скорректированная EBITDA "РусАла" упала в годовом измерении на 65% до $237 млн, говорится в отчете компании.

Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.

Происшествия В Иране произошло мощное землетрясение Мощное землетрясение в Иране магнитудой 5,9. Погибли по меньшей мере 5 человек. Еще свыше 120 пострадали, передает "Россия 24".

Общество Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.

Политика Депутат Рады предложил вывезти из Донбасса проукраински настроенных граждан Глава фракции партии «Голос» в Верховной Раде Украины Сергей Рахманин считает, что конфликт в Донбассе можно решить с помощью его заморозки.

Политика Макрон назвал три сценария развития России Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.

Общество Росгвардия представила новую эмблему В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.

Политика Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.

Кино Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.

Политика Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.

Гаджеты Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.

Транспорт Началась продажа билетов на поезда в Крым Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Космос Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный Реализация лунной программы России может стать одним из перспективных направлений космодрома Восточный после его сдачи в эксплуатацию, сообщил журналистам заместитель директора - начальник организационно-административного отдела филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный Константин Насуленко.

Армия и оружие В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.

Происшествия В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.

Экономика Названа причина бедности большинства людей в мире Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.

Футбол «Байер» догнал «Локомотив» в Лиге чемпионов, обыграв «Атлетико» «Атлетико» почте четырех туров набирает 7 очков, по три очка заработали «Локомотив» и «Байер». А «Ювентус» с 10 очками выходит в 1/8 финала.

Политика Омск приятно впечатлил президента Казахстана Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск накануне, 7 ноября, для участия в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.