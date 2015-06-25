Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Законопроект был разработан Министерством культуры совместно с Минэкономики.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление правительства о компенсации за счет федерального бюджета части затрат иностранных компаний на съемки в России кино- и телефильмов, текст постановления опубликован
 на сайте правительства.
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Комсомольская правдавчера в 13:17
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Глава фракции партии «Голос» в Верховной Раде Украины Сергей Рахманин считает, что конфликт в Донбассе можно решить с помощью его заморозки.
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