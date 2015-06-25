с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Законопроект был разработан Министерством культуры совместно с Минэкономики.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Хоккей Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Армия и оружие Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.

Здоровье Онкологами выявлена болезнь, после которой часто развивается рак Как сообщает ToDay News Ufa, медики пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа провоцирует самый опасный рак – рак поджелудочной железы.

Общество Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.

Гаджеты Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Наука Каннабис помог избежать депрессии и суицидальных мыслей при ПТСР Канадские ученые обнаружили, что связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и возникновением депрессии и суицидальных мыслей может регулироваться каннабисом: у тех, кто его не потребляет, риск развития того или иного психического состояния выше в 4-7 раз.

Происшествия Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку Резо Гигинеишвили опубликовал в своем аккаунте Instagram весьма интересное видео. Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку.

Футбол ЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы Благодаря победе испанского «Эспаньола» над болгарским «Лудогорцем» со счётом 6:0 российский ЦСКА сохранил математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Футбол Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас» Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Политика Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.

Политика Зеленский был в шоке от работы харьковского танкового завода Зеленский отметил, что во времена СССР на этом предприятии ежегодно собирали 900 танков.

Футбол Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.

Футбол Экс-капитан «Зенита» Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер» «Шахтер» из Солигорска объявил о назначении Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды.