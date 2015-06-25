Экономика
КоммерсантъМедведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Законопроект был разработан Министерством культуры совместно с Минэкономики.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление правительства о компенсации за счет федерального бюджета части затрат иностранных компаний на съемки в России кино- и телефильмов, текст постановления опубликован на сайте правительства.РБК11:37
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Иностранным компаниям будут возвращать до 40 процентов за съемки фильмов в России
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«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
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Cyber.sports.ru 14:01
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Как сообщает ToDay News Ufa, медики пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа провоцирует самый опасный рак – рак поджелудочной железы.
ToDay News Ufa 05 ноября в 12:42
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Советский спорт 13:26
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
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Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
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Технологии
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РБК 09:44
Наука
Каннабис помог избежать депрессии и суицидальных мыслей при ПТСР
Канадские ученые обнаружили, что связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и возникновением депрессии и суицидальных мыслей может регулироваться каннабисом: у тех, кто его не потребляет, риск развития того или иного психического состояния выше в 4-7 раз.
N+1 вчера в 08:20
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Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования
Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
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Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку
Резо Гигинеишвили опубликовал в своем аккаунте Instagram весьма интересное видео. Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку.
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Футбол
ЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Благодаря победе испанского «Эспаньола» над болгарским «Лудогорцем» со счётом 6:0 российский ЦСКА сохранил математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
RT на русском 17:49
Футбол
Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»
Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
Спорт-Экспресс 16:30
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Политика
Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.
РБК вчера в 16:18
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Зеленский был в шоке от работы харьковского танкового завода
Зеленский отметил, что во времена СССР на этом предприятии ежегодно собирали 900 танков.
В городе R вчера в 12:12
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
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Колин Фаррелл и Энди Серкис могут пополнить каст нового «Бэтмена»
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Футбол
Экс-капитан «Зенита» Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер»
«Шахтер» из Солигорска объявил о назначении Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды.
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Гаджеты
В России появился сервис аренды айфонов
Сеть магазинов re:Store, крупнейший в России продавец техники Apple, запустил сервис аренды айфонов, сообщает Forbes.
Дождь 05 ноября в 15:31