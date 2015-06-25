Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Проект был разработан Минэкономики. Цель инициативы — привлечь иностранные кинокомпании снимать фильмы и сериалы в России.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление правительства о компенсации за счет федерального бюджета части затрат иностранных компаний на съемки в России кино- и телефильмов, текст постановления опубликован
 на сайте правительства.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:01, Вашингтон
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