Экономика
КоммерсантъМедведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Проект был разработан Минэкономики. Цель инициативы — привлечь иностранные кинокомпании снимать фильмы и сериалы в России.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление правительства о компенсации за счет федерального бюджета части затрат иностранных компаний на съемки в России кино- и телефильмов, текст постановления опубликован на сайте правительства.РБКвчера в 11:37
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Иностранные продюсеры получат первые компенсации на съемки в России уже в этом году
Ведомостивчера в 11:22
Медведев подписал постановление о компенсации затрат иностранцев за съемки кино в РФ
Интерфаксвчера в 13:13
Иностранным компаниям будут возвращать до 40 процентов за съемки фильмов в России
Комсомольская правдавчера в 13:17
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