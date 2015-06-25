Экономика
КоммерсантъМедведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Законопроект был разработан Министерством культуры совместно с Минэкономики.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление правительства о компенсации за счет федерального бюджета части затрат иностранных компаний на съемки в России кино- и телефильмов, текст постановления опубликован на сайте правительства.РБКвчера в 11:37
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Иностранные продюсеры получат первые компенсации на съемки в России уже в этом году
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Медведев подписал постановление о компенсации затрат иностранцев за съемки кино в РФ
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Военное обозрение вчера в 21:57