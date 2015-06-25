с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России. Законопроект был разработан Министерством культуры совместно с Минэкономики.

Здоровье Врачи рассказали, как быстро надо действовать в случае инсульта Человеку, ставшему свидетелем наступившего инсульта, следует постараться запомнить максимально точно время появления страшных симптомов, а также, в какой последовательности они возникли.

Политика Макрон представил три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.

Общество Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Технологии МТС представила датчики для наблюдения за сотрудниками МТС представила комплекс датчиков по контролю за действиями, перемещениями и состоянием сотрудников предприятий, сообщила пресс-служба группы.

Общество Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Футбол «Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.

Общество Власти Кипра могут увеличить список лишенных «золотых» паспортов Список из 26 владельцев «золотых» паспортов, которых власти Кипра лишают гражданства, может быть продлён.

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

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Хоккей Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида» Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.