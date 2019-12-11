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с чего всё началось

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Политика Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.

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