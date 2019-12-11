Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
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Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
ТАСС06:00

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РИА Новости06:59

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Коммерсантъ08:12

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Интерфакс07:04

Минфин заявил о принятии решения по порогу беспошлинного ввоза на ЕЭК

Известия10:11

Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20

РБК06:38

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Ведомости06:37

Медведев поддержал предложение Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза посылок

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