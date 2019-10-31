Транспорт
Вечерняя КазаньМедведев одобрил строительство платной трассы из Москвы в Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: дорогу из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027 году.
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Третий этап стартует в 2021 г., это будет участок от Владимира до Арзамаса, мы к 2025 г. завершим эту работу. В 2022 г. мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша.
— Максим Акимов, российский политикБудущее России. Национальные проекты 04:02
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к транспортному блоку правительства.Ведомостивчера в 16:15
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