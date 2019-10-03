Политика

Народные новостиНародные новостиМедведев официально уволил главу Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Росгидромета Максима Яковенко, следует из документа, текст которого опубликован на официальном сайте кабмина РФ.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев освободил
 от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости09:55

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Медведев уволил главу Росгидромета

Коммерсантъ09:55

Глава Росгидромета ушел в отставку

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Говорит Москва06:54

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