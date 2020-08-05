Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Смотрите также
Около 300 тыс. человек остались без жилья после взрыва в Бейруте
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
«Локомотив» расстался с Джефферсоном Фарфаном
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад
В ОАЭ эвакуировали больницу из-за пожара на рынке в Аджмане
Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение
Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой
В Крыму семилетняя девочка спасла из воды ребенка
Беглов посетил оказавшийся под угрозой закрытия из-за закона бар
Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом
Первый самолет с российской помощью приземлился в Бейруте
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
Армения ограничила вещание российских каналов
В ОАЭ эвакуировали больницу из-за пожара на рынке в Аджмане
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.В источнике
Вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, это очень печально. И последствия у этого будут печальные.
С чего всё началось
Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости08:16
Подробнее о событии
Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска стали разменной монетой в ходе выборов
Комсомольская правда08:02