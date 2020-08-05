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RT на русском
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Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.В источнике
Дмитрий Медведевроссийский политик
Вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, это очень печально. И последствия у этого будут печальные.
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости08:16
Подробнее о событии
ТАСС

Медведев: использование РФ как образа врага на выборах в Белоруссии чревато последствиями

ТАСС08:25
Коммерсантъ

Медведев назвал отношения Москвы и Минска разменной монетой в избирательной кампании

Коммерсантъ08:40
РИА Новости

Медведев предостерег от попыток создать в Минске образ врага из России

РИА Новости08:27
РБК

Медведев предупредил белорусов о последствиях из-за «образа врага»

РБК09:06
RT на русском

Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

RT на русском08:24
Lenta.ru

Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях

Lenta.ru08:07
Комсомольская правда

Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска стали разменной монетой в ходе выборов

Комсомольская правда08:02
КП - Беларусь

Дмитрий Медведев: В Беларуси из России лепят образ врага. Это вызывает чувство обиды и очень печально

КП - Беларусь09:44
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Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга

По информации 47news, 1 августа в Петербурге и Ленобласти случились две, на первый взгляд, независимых истории: Начальник 2 отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД, подполковник полиции, Виталий Косарим так испугался нескольких горожан, которые на набережной канала Грибоедова вышли с акцией про голубей Фургала, что показал приличную спортивную подготовку.
Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга
Фонтанка.Ру13:28
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Johnson & Johnson продаст властям США вакцину от COVID на $1 млрд

Компания сообщила, что заключила сделку стоимостью "более $1 млрд" о поставке США 100 млн доз экспериментальной вакцины от COVID-19, если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрит использование препарата или его применение в экстренных ситуациях.
Интерфакс11:15
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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.comвчера в 08:58
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Tut.by: Власти Минска отказали Светлане Тихановской в проведении в парке митинга

В Минске состоится празднование Дня железнодорожных войск – оно пройдет в парке, в котором кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская собиралась провести митинг.
Эхо Москвы15:06
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Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM14:09
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Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми

Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс13:14

Газизов: история с «Химками»? Все знают, что «Спартак» — честный клуб

Перед началом нового сезона генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов на встрече с журналистами, среди которых был корреспондент РИА Новости, ответил на актуальные вопросы из жизни "красно-белых".
РИА Новости15:00
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Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе

Белорусский президент пообещал дать «зеленый свет» правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить «экстрадицию преступников» в Россию и на Украину, указал журналист.
Взгляд.ру15:05
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Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой

Продемонстрированная пушка предназначена для использования в британском основном танке Challenger 2. Отмечается, что новая гладкоствольная пушка NG-130 калибра 130-миллиметров отличается существенной боевой эффективностью, в том числе благодаря применению современного аппарата заряжания.
Военное дело03:46
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