Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
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Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.В источнике
Вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, это очень печально. И последствия у этого будут печальные.
С чего всё началось
Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 08:16
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Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска стали разменной монетой в ходе выборов
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Дмитрий Медведев: В Беларуси из России лепят образ врага. Это вызывает чувство обиды и очень печально
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