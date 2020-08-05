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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.В источнике
Дмитрий Медведевроссийский политик
Вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, это очень печально. И последствия у этого будут печальные.
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 08:16
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РБК

Медведев предупредил белорусов о последствиях из-за «образа врага»

РБКвчера в 09:06
Коммерсантъ

Медведев назвал отношения Москвы и Минска разменной монетой в избирательной кампании

Коммерсантъвчера в 08:40
Комсомольская правда

Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска стали разменной монетой в ходе выборов

Комсомольская правдавчера в 08:02
ТАСС

Медведев: использование РФ как образа врага на выборах в Белоруссии чревато последствиями

ТАССвчера в 08:25
RT на русском

Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

RT на русскомвчера в 08:24
Lenta.ru

Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях

Lenta.ruвчера в 08:07
РИА Новости

Медведев предостерег от попыток создать в Минске образ врага из России

РИА Новостивчера в 08:27
КП - Беларусь

Дмитрий Медведев: В Беларуси из России лепят образ врага. Это вызывает чувство обиды и очень печально

КП - Беларусьвчера в 09:44
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В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море

Михаил Гончар считает, что свидетельством российского контроля черноморской акватории служат прошедшие учения НАТО «Sea Breeze», в ходе которых военные суда альянса «были выдавлены» из исключительной морской зоны России береговыми кораблями.
Военное деловчера в 02:01
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Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБКвчера в 16:33
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