Политика

CT newsCT newsМедведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
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Дмитрий Медведев
Вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, это очень печально. И последствия у этого будут печальные.
— Дмитрий Медведев, российский политикDaily Storm вчера в 09:14
с чего всё началось

Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 08:16

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Комсомольская правдавчера в 08:02
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Дмитрий Медведев: В Беларуси из России лепят образ врага. Это вызывает чувство обиды и очень печально

КП - Беларусьвчера в 09:44
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
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