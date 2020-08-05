МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, это очень печально. И последствия у этого будут печальные.

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