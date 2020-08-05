Политика
CT newsМедведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
Читать в источнике
Оценить84
Вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, это очень печально. И последствия у этого будут печальные.
— Дмитрий Медведев, российский политикDaily Storm вчера в 09:14
с чего всё началось
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.РИА Новостивчера в 08:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев назвал отношения Москвы и Минска разменной монетой в избирательной кампании
Коммерсантъвчера в 08:40
Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска стали разменной монетой в ходе выборов
Комсомольская правдавчера в 08:02
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Показать все источники
Дмитрий Медведев: В Беларуси из России лепят образ врага. Это вызывает чувство обиды и очень печально
КП - Беларусьвчера в 09:44
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести вчера в 03:26
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
Культура
Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа
31 августа стартует показ четвертого сезона. Новые эпизоды обещают быть непредсказуемыми.
Topdaynews.ru 03:42
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
В Роструде рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях
Москва, 6 августа 2020, 10:45 — REGNUM Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями на портале «Работа в России» в июле текущего года стали механики, капитаны и горняки.
REGNUM 03:45
Общество
Садальский констатировал «смерть» театра «Современник» с уходом Волчек
Московский Комсомолец вчера в 22:06
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса
Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная.
Lenta.ru 01:59
Общество
Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
RT на русском 01:29
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Чумаков иронично ответил на слухи о разводе с Ковальчук
ФАН вчера в 09:53
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Общество
В Калининградской области за сутки выявили 16 случаев коронавируса
За сутки в Калининградской области выявили 16 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся увеличилось до 2 968.
Калининград.Ru 03:47
Кино
Опубликован трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»
Стриминговый сервис HBO Max порадовал фанатов трейлером долгожданного научно-фантастического сериала Ридли Скотта Воспитанный волками про будущее после уничтожения земли.
iReactor 03:08
Общество
«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента
По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».
РБК 01:40
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Шоу-бизнес
Меган Фокс впервые показала совместное фото с бойфрендом
34-летняя Меган Фокс впервые выложила совместное фото с новым бойфрендом — 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером, ради которого оставила своего мужа, 46-летнего Брайана Остина Грина.
Аргументы недели вчера в 14:09
Футбол
Мамаев сравнил жизнь в Ростове-на-Дону и Краснодаре
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев сравнил жизнь в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Газета.Ru 03:25
Энергетика
На Дальнем Востоке резко подорожал бензин
По его данным, на 31 июля в Приморском крае розничные цены обеих компаний на АИ-95 были на 8% (почти 4 рубля на литр) ниже оптовых цен Комсомольского НПЗ, являющимся единственным на Дальнем Востоке, который продает бензин на бирже, а на АИ-98 – почти на 6% (3 рубля на литр).
Новый День 03:07
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Футбол
ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы
Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей.
ODDS.ru 01:21
Транспорт
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Футбол
Бизнесмен Фридкин купил итальянский футбольный клуб «Рома»
Американский бизнесмен Дэн Фридкин приобрел у своего соотечественника Джеймса Палотту итальянскую «Рому».
РБК спорт 02:20
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний вчера в 03:20
Общество
Куйвашев повысил зарплату чиновникам
"Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области", — сказано в указе.
Политсовет 01:41
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29