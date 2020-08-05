Политика

CT newsCT newsМедведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
Читать в источнике
Комментировать95
Дмитрий Медведев
Вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, это очень печально. И последствия у этого будут печальные.
— Дмитрий Медведев, российский политикDaily Storm вчера в 09:14
с чего всё началось

Медведев прокомментировал ситуацию перед выборами в Белоруссии

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сегодня отношения Москвы с Минском и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 08:16

Подробнее о событии

Медведев предупредил белорусов о последствиях из-за «образа врага»

РБКвчера в 09:06

Медведев назвал отношения Москвы и Минска разменной монетой в избирательной кампании

Коммерсантъвчера в 08:40

Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска стали разменной монетой в ходе выборов

Комсомольская правдавчера в 08:02

Медведев: использование РФ как образа врага на выборах в Белоруссии чревато последствиями

ТАССвчера в 08:25

Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

RT на русскомвчера в 08:24

Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях

Lenta.ruвчера в 08:07

Медведев предостерег от попыток создать в Минске образ врага из России

РИА Новостивчера в 08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 03:52, Ашберн

Дмитрий Медведев: В Беларуси из России лепят образ врага. Это вызывает чувство обиды и очень печально

КП - Беларусьвчера в 09:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика

Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина

Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Политика

На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
2,3K
Происшествия

Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу

Государственные Вести вчера в 03:26
49
Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
751
Культура

Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа

31 августа стартует показ четвертого сезона. Новые эпизоды обещают быть непредсказуемыми.
Topdaynews.ru 03:42
14
Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
38
Общество

В Роструде рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях

Москва, 6 августа 2020, 10:45 — REGNUM Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями на портале «Работа в России» в июле текущего года стали механики, капитаны и горняки.
REGNUM 03:45
Общество

Садальский констатировал «смерть» театра «Современник» с уходом Волчек

Московский Комсомолец вчера в 22:06
2
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
1K
Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
195
Общество

Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса

Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная.
Lenta.ru 01:59
175
Общество

Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

RT на русском 01:29
10
Энергетика

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM вчера в 05:54
8
Шоу-бизнес

Чумаков иронично ответил на слухи о разводе с Ковальчук

ФАН вчера в 09:53
4
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 04 августа в 10:29
2,4K
Общество

В Калининградской области за сутки выявили 16 случаев коронавируса

За сутки в Калининградской области выявили 16 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся увеличилось до 2 968.
Калининград.Ru 03:47
Кино

Опубликован трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»

Стриминговый сервис HBO Max порадовал фанатов трейлером долгожданного научно-фантастического сериала Ридли Скотта Воспитанный волками про будущее после уничтожения земли.
iReactor 03:08
4
Общество

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».
РБК 01:40
8
Происшествия

Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
534
Шоу-бизнес

Меган Фокс впервые показала совместное фото с бойфрендом

34-летняя Меган Фокс впервые выложила совместное фото с новым бойфрендом — 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером, ради которого оставила своего мужа, 46-летнего Брайана Остина Грина.
Аргументы недели вчера в 14:09
Футбол

Мамаев сравнил жизнь в Ростове-на-Дону и Краснодаре

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев сравнил жизнь в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Газета.Ru 03:25
Энергетика

На Дальнем Востоке резко подорожал бензин

По его данным, на 31 июля в Приморском крае розничные цены обеих компаний на АИ-95 были на 8% (почти 4 рубля на литр) ниже оптовых цен Комсомольского НПЗ, являющимся единственным на Дальнем Востоке, который продает бензин на бирже, а на АИ-98 – почти на 6% (3 рубля на литр).
Новый День 03:07
5
Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО 04 августа в 10:46
217
Футбол

ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы

Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей.
ODDS.ru 01:21
Транспорт

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
5
Футбол

Бизнесмен Фридкин купил итальянский футбольный клуб «Рома»

Американский бизнесмен Дэн Фридкин приобрел у своего соотечественника Джеймса Палотту итальянскую «Рому».
РБК спорт 02:20
Шоу-бизнес

Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево

Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний вчера в 03:20
18
Общество

Куйвашев повысил зарплату чиновникам

"Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области", — сказано в указе.
Политсовет 01:41
99
Общество

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
275
Происшествия

В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих

В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
83
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное