Политика
Народные новостиМедведев охарактеризовал отношения с Путиным
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда".
Читать в источнике
Оценить210
с чего всё началось
Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор
То, чем я занимался в этот период, принципиально ничем не отличалось от того, что было до этого.Комсомольская правда03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Здоровье
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
Ранее сообщалось и о втором случае излечения от ВИЧ, излечившимся стал пациент из Великобритании.
ToDay News Ufa 05:06
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев отреагировал на уход Газизова в «Спартак»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решении Шамиля Газизова перейти на должность генерального директора московского "Спартака".
Газета.Ru 04:35
Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости 06:24
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере
33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Авто
Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross
Как сообщается на сайте «speedme.ru», Компания «Toyota» официально представила Corolla Cross.
Лезги газет 02:50
Кино
«Человека-волка» с Райаном Гослингом снимет режиссёр «Апгрейда»
Студия Universal Pictures определилась с кандидатом на роль режиссёра ремейка фильма «Человек-волк», вышедшего в 1941 году.
News.ru 05:22
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
В Ивановской области готовятся к открытию детских лагерей
Губернатор Станислав Воскресенский на встрече с общественностью рассказал об открытии в Ивановской области детских лагерей.
Ивтелерадио 07:13
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
Вечерняя Москва 05:50
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Общество
В России за сутки выявили 6509 случаев заболевания COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировано 6509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 03:37
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Российская газета вчера в 17:33
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области
Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
Происшествия
В регионе коронавирусом заболели ещё два школьника
В Калининградской области за сутки выявили 14 случаев COVID-19.
Клопс 04:21
Общество
РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии
Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
Экономика
«Архбум» подписал инвестиционное соглашение с Ульяновской областью
Документ подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и генеральный директор АО "Архбум" Ирина Галахова.
Интерфакс - Россия 04:43
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Происшествия
В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России
Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя.
REGNUM 06:42
Кино
Джуд Лоу сыграет Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна»
Многие другие студии выпустили свои версии этой истории на большие и маленькие экраны, включая картины Стивена Спилберга «Капитан Крюк» (1991) и Джо Райта «Пэн: Путешествие в Нетландию» (2015).
Inc-news.ru вчера в 08:02
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru вчера в 05:03
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Происшествия
Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии
Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
Футбол
Футбол в Москве: с 1 августа число зрителей на трибунах увеличится
В указе мэра столицы сказано, что с 1 августа число зрителей спортивных спортивных соревнований может быть увеличено до 50% от максимальной вместимости трибун.
Вести.Ru 07:15
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02