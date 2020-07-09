Политика
Народные новостиМедведев охарактеризовал отношения с Путиным
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда".
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с чего всё началось
Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор
То, чем я занимался в этот период, принципиально ничем не отличалось от того, что было до этого.Комсомольская правда03:00
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Авто
На базе «УАЗ Пикапа» создали автодом «Эльбрус»
Разработкой занимается компания из Подмосковья. Данные специалисты выпускают кемперы на базе «Лада Гранта» и «Уаз Буханке».
ГЛАС.RU 05:21
Общество
Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию
Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Происшествия
Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы
После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза.
РБК 01:19
Общество
Метеорологи сообщили об изменении климата в ближайшие пять лет
Новые климатические прогнозы содержат оценки глобальных температур на ближайшие пять лет.
ТИА 03:34
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика
Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
RT на русском 07:03
Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Политика
В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму
Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Tesla близка к выпуску полностью беспилотных электромобилей
По словам Илона Маска, которые приводит Automotive News, у Tesla «нет фундаментальных проблем на пути создания беспилотника пятого уровня» и компания очень близка к серийному выпуску таких автомобилей.
Motor 05:46
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис
Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News 06:28
Общество
Над лишенным сана опальным священником состоится еще один суд
7 июля стало известно, что суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:55
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ 06:03
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Компания Toyota на специальном мероприятии в Таиланде представила новый кроссовер марки под названием Corolla Cross.
Daily-Motor.Ru 02:29
Экономика
Число заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось
Число первичных заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось на достаточно высоком уровне, и это означает, что американцы продолжают терять работу, несмотря на общее оздоровление рынка труда.
ПРАЙМ 07:45
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
Киберспорт
Dota 2 исполнилось семь лет
9 июля 2020 года компьютерной игре Dota 2 исполнилось семь лет. Официальный релиз MOBA от Valve состоялся того же числа 2013 года.
Dota2.ru 08:21
Космос
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — обнаружил три странных круговых объекта, когда собирал данные для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU).
РИА Новости 06:55
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Общество
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25