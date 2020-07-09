То, чем я занимался в этот период, принципиально ничем не отличалось от того, что было до этого.

с чего всё началось

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда".

Авто На базе «УАЗ Пикапа» создали автодом «Эльбрус» Разработкой занимается компания из Подмосковья. Данные специалисты выпускают кемперы на базе «Лада Гранта» и «Уаз Буханке».

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