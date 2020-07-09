Политика

Народные новостиНародные новостиМедведев охарактеризовал отношения с Путиным

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда".
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с чего всё началось

Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор

То, чем я занимался в этот период, принципиально ничем не отличалось от того, что было до этого.
Комсомольская правда03:00

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Медведев назвал товарищескими свои отношения с Путиным

РБК04:26

Дмитрий Медведев рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным

Комсомольская правда03:03

Медведев рассказал о товарищеских отношениях с Путиным

Lenta.ru03:17

Медведев заявил, что они с Путиным остались добрыми товарищами

ТАСС03:09

Медведев рассказал об отношениях с Путиным

РИА Новости03:08

Медведев рассказал об отношениях с Путиным

Газета.Ru03:25

Медведев назвал товарищескими отношения с Путиным

Интерфакс03:00
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
3,5K
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
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Авто

На базе «УАЗ Пикапа» создали автодом «Эльбрус»

Разработкой занимается компания из Подмосковья. Данные специалисты выпускают кемперы на базе «Лада Гранта» и «Уаз Буханке».
ГЛАС.RU 05:21
Общество

Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию

Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
25
Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
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Происшествия

Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы

После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза.
РБК 01:19
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
3,1K
Общество

Метеорологи сообщили об изменении климата в ближайшие пять лет

Новые климатические прогнозы содержат оценки глобальных температур на ближайшие пять лет.
ТИА 03:34
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
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Политика

Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
RT на русском 07:03
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Происшествия

Опубликована информация об имуществе Фургала

Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
2
Политика

В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
10
Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
27
Общество

Tesla близка к выпуску полностью беспилотных электромобилей

По словам Илона Маска, которые приводит Automotive News, у Tesla «нет фундаментальных проблем на пути создания беспилотника пятого уровня» и компания очень близка к серийному выпуску таких автомобилей.
Motor 05:46
6
Шоу-бизнес

Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис

Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News 06:28
3
Общество

Над лишенным сана опальным священником состоится еще один суд

7 июля стало известно, что суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:55
1
Происшествия

Короткое замыкание остановило движение трамваев в центре Барнаула

Катунь 24 07:50
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
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Общество

В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ 06:03
1,3K
Футбол

Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»

Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
1
Шоу-бизнес

23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой

Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
7
Авто

Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

Компания Toyota на специальном мероприятии в Таиланде представила новый кроссовер марки под названием Corolla Cross.
Daily-Motor.Ru 02:29
23
Экономика

Число заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось

Число первичных заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось на достаточно высоком уровне, и это означает, что американцы продолжают терять работу, несмотря на общее оздоровление рынка труда.
ПРАЙМ 07:45
Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
6
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
2,5K
Киберспорт

Dota 2 исполнилось семь лет

9 июля 2020 года компьютерной игре Dota 2 исполнилось семь лет. Официальный релиз MOBA от Valve состоялся того же числа 2013 года.
Dota2.ru 08:21
Космос

Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты

В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — обнаружил три странных круговых объекта, когда собирал данные для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU).
РИА Новости 06:55
Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
4
Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
122
Общество

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
5
Как работают Яндекс.Новости?
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