Экономика
Lenta.ruМедведев охарактеризовал российскую экономику
В конце сентября президент России Владимир Путин объявил, что отрасли российской экономики не нужно забрасывать деньгами. По его словам, необходимо направлять такой объем средств, который не будет приводить к росту цен, а начнет эффективно работать.
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новостивчера в 12:09
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Происшествия
Военнослужащие грызли семечки и бросали их в Вечный огонь в Волгограде
Как сообщили «Блокнот Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодые люди грызли семечки и бросали от них шелуху в Вечный огонь на Аллее Героев.
Политика
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Общество
Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк заплатила за лечение
За сутки лечения в элитной палате актриса отдавала примерно 30-40 тысяч рублей, а дополнительные услуги по реабилитации стоили от 5 до 50 тысяч.
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Армия и оружие
Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака
Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала в Instagram младшую дочь
Екатерина Климова в своем Instagram показала поклонникам свою четырехлетнюю младшую дочь Беллу.
Политика
Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк
Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
Игры
Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем
Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Происшествия
В Подмосковье за кражу машин премиум-класса осудили 18 членов банды
По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов вместе с другими соучастниками путем обмана крали машины премиум-класса в автосалонах и продавали их за рубежом.
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Финансы
Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста.
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Политика
В МИД назвали условие переговоров по морской границе с Украиной
Признание Киевом российской принадлежности Крыма может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и Россией, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Общество
Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения
Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
Игры
Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер
THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.
Общество
Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.
Кино
Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
В Сети появился трейлер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
Политика
Партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде
Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах в 156 округах из 338.