Экономика

Lenta.ruLenta.ruМедведев охарактеризовал российскую экономику

В конце сентября президент России Владимир Путин объявил, что отрасли российской экономики не нужно забрасывать деньгами. По его словам, необходимо направлять такой объем средств, который не будет приводить к росту цен, а начнет эффективно работать.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новостивчера в 12:09

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Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

RT на русскомвчера в 10:09

Дмитрий Медведев юбилейно пообщался с работающим в РФ иностранным бизнесом

Коммерсантъвчера в 20:19

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

РБКвчера в 10:42

Делягин снова громко раскритиковал Медведева

REGNUM08:45

В России не заметили ослабления интереса со стороны иностранных инвесторов

Lenta.ruвчера в 10:35

Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

ТАССвчера в 09:22

Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

РИА Новостивчера в 09:53
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Общество

Король Таиланда лишил всех титулов своего консорта

REGNUM 07:42
Происшествия

Военнослужащие грызли семечки и бросали их в Вечный огонь в Волгограде

Как сообщили «Блокнот Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодые люди грызли семечки и бросали от них шелуху в Вечный огонь на Аллее Героев.
Блокнот Волгоград 09:28
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

РИА Новости 07:22
Политика

Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии

Американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
РИА Новости 08:55
Общество

Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк заплатила за лечение

За сутки лечения в элитной палате актриса отдавала примерно 30-40 тысяч рублей, а дополнительные услуги по реабилитации стоили от 5 до 50 тысяч.
Live24 вчера в 11:07
Общество

Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании

Lenta.ru 08:46
Армия и оружие

Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака

Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 09:22
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова показала в Instagram младшую дочь

Екатерина Климова в своем Instagram показала поклонникам свою четырехлетнюю младшую дочь Беллу.
Московский Комсомолец вчера в 10:31
Политика

Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк

Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
Росбалт 06:49
Игры

Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем

Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Игромания.ру 06:02
Происшествия

В Подмосковье за кражу машин премиум-класса осудили 18 членов банды

По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов вместе с другими соучастниками путем обмана крали машины премиум-класса в автосалонах и продавали их за рубежом.
РБК 09:16
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 08:36
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома

На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 03:32
Наука

На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью

Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Общество

NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

Газета.Ru вчера в 21:53
Финансы

Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста.
Вести.Финанс вчера в 07:29
Общество

Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Политика

В МИД назвали условие переговоров по морской границе с Украиной

Признание Киевом российской принадлежности Крыма может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и Россией, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Взгляд.ру 09:30
Общество

Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
ТАСС 08:54
Происшествия

Дочь иранского посла в Москве погибла после сердечного приступа

РБК 09:34
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Игры

Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер

THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.
Gmbox.ru 07:22
Общество

Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.
Российская газета 07:44
Кино

Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

В Сети появился трейлер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 07:00
Кино

Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»

Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости 09:23
Политика

Партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах в 156 округах из 338.
РБК 06:30
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