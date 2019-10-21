Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

с чего всё началось

В конце сентября президент России Владимир Путин объявил, что отрасли российской экономики не нужно забрасывать деньгами. По его словам, необходимо направлять такой объем средств, который не будет приводить к росту цен, а начнет эффективно работать.

Политика Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии Американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Общество Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк заплатила за лечение За сутки лечения в элитной палате актриса отдавала примерно 30-40 тысяч рублей, а дополнительные услуги по реабилитации стоили от 5 до 50 тысяч.

Общество Россияне определили самую бесполезную бытовую технику Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.

Армия и оружие Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.

Политика Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.

Игры Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.

Происшествия В Подмосковье за кражу машин премиум-класса осудили 18 членов банды По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов вместе с другими соучастниками путем обмана крали машины премиум-класса в автосалонах и продавали их за рубежом.

Политика Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Общество Число заключенных в России обновило исторический минимум Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.

Политика В МИД назвали условие переговоров по морской границе с Украиной Признание Киевом российской принадлежности Крыма может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и Россией, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Игры Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.