Экономика
RT на русскомМедведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке. Об этом он заявил в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.
Читать в источнике
Оценить1209
с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новостивчера в 12:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика
Стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Политика
В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией
Изменения в составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека связаны с ротацией.
RT на русском вчера в 18:45
Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
RT на русском 08:58
Происшествия
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом
Спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском, сообщил Следственный комитет.
РИА Новости 07:43
Технологии
Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку
Популярная механика 08:28
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Происшествия
Два мальчика доехали автостопом из Мурманской области в Петербург
РЕН ТВ вчера в 18:32
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России
Похолодание ожидается в центральных регионах страны, рассказала во вторник, 22 октября, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».
Известия 11:00
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 21:52
Общество
Дело Серебренникова вернули в суд
Уголовное дело театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова вернулось в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.
Газета.Ru 09:02
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru вчера в 21:22
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Экономика
Предпринимателям обозначили их перспективы после отмены ЕНВД
Планируются изменения в НК, которые позволят ИП уменьшать исчисленный налог на патентной системе на уплаченные страховые взносы, то есть создадут равные условия для всех предпринимателей.
СРБ 07:04
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:32
Наука
На дне Волги нашли ладью, затонувшую до времен Ивана Грозного
На дне Волги у села Винновка Самарской области, на глубине десять метров нашли ладью, датированную 1415 годом (плюс-минус 85 лет).
Интерфакс 08:13
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Гаджеты
Появились новые изображения iPhone 2020
Еще не все успели насладиться недавно вышедшим iPhone, как в сети начали появляться утечки относительно девайса будущего года.
The GEEK вчера в 13:06
Общество
Правообладатели добились отключения пиратского плеера Moonwalk
В Нидерландах были отключены серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовался большинством пиратских сайтов в России для трансляции фильмов и сериалов.
Вести.Хайтек 10:55
Происшествия
Билетеры кинотеатра в «Зимней вишне» в начале пожара были в сауне
Билетеры кинотеатра ТРЦ "Зимняя вишня" в момент возникновения пожара, в котором погибло 60 человек, находились в сауне.
Российская газета 08:24
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 03:49
Политика
Штайнмайер при личной встрече расскажет Зеленскому о своей формуле
Завтра, 23 октября, у президента Украины состоится короткая неформальная встреча с автором «формулы для Украины».
Inc-news.ru 05:17
Здоровье
Детское отделение хирургии закрыли в больнице Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде закрыли детское отделение хирургии в больнице № 40, расположенной в Автозаводском районе.
Известия 10:53
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 07:29
Экономика
Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной
Расходы российского бюджета на программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа за три последних года составили почти 8 млрд рублей, но не принесли значимого эффекта для местных рынков и инвестиций.
Известия 09:18
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась к работе спустя пять дней после родов
Нового члена семьи встречали мама рэпера Симона Яковлевна, 5-летняя Алиса — дочь Тимати от прошлых отношений, его брат Артем, а также отец и сестра Решетовой.
Вокруг ТВ вчера в 12:52
Общество
В России могут появиться безалкогольные джин и виски
Британская компания Freedrinks Ltd намерена вывести на российский рынок крепкие безалкогольные напитки, по вкусу напоминающие бренди, виски и джин.
Gazeta.SPb 10:56