Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке. Об этом он заявил в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

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